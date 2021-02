Arthur salterà Napoli-Juventus. Gli esami ai quali si è sottoposto il centrocampista centrale brasiliano a seguito del guaio alla gamba destra hanno evidenziato “la presenza di una calcificazione di natura post traumatica a livello della membrana interossea", si legge nel comunicato ufficiale diramato dal club bianconero. "Le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno e la ripresa dell’attività avverrà non appena consentito dalla sintomatologia”, prosegue la nota. Resta da capire se l'ex Barcellona riuscirà recuperare in vista dell'andata degli ottavi di Champions contro il Porto, match in programma il prossimo 17 febbraio.