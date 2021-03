Battesimo di fuoco per Cosmi sulla panchina del Crotone: con questa Atalanta c’è poco da fare. La Dea trova la quarta vittoria consecutiva in campionato, riprende la Juve al terzo posto dopo la vittoria dei bianconeri sullo Spezia e si presenta al meglio alla sfida di lunedì prossimo contro l’Inter: termina 4-1 al Gewiss Stadium. Un match iniziato bene per i nerazzurri, con gol in apertura di Gosens, ma che gli uomini di Gasperini si complicano con l’errore tra Freuler e Romero che manda in porta Simy per l’1-1. Il pareggio resiste fine all’intervallo, a inizio ripresa l’Atalanta prende il largo con le reti di Palomino, Muriel e Ilicic, in grande spolvero. Nel finale va a segno anche Miranchuk: trionfo nerazzurro, per Cosmi la strada è sempre più in salita. Da tenere d’occhio le condizioni di Djimsiti, rimasto in campo nonostante la rottura del setto nasale dopo gomitata di Riviere.