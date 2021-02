Espulso, ma contento. Così Gasperini dopo la vittoria sul Napoli per 4-2, con il tecnico dei bergamaschi mandato via dal campo dal sig. Di Bello dopo le proteste per il mancato rigore assegnato a Pessina. Ma proviamo a capire cosa si sono realmente detti i due quando sono andati a muso duro al 26' del primo tempo. Poi Il tecnico dell'Atalanta non è andato tanto per il sottile anche in conferenza stampa.