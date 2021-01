Calcio

Serie A Atalanta, Gasperini: "Lazio? Sappiamo che possiamo finire davanti a loro per quanto visto"

SERIE A - Il tecnico della Dea non si tira indietro in conferenza stampa e regala una frecciatina su questa rivalità nati negli ultimi anni nei confronti dei biancocelesti: "Nelle ultime partite con loro avevamo sempre vinto anche con parecchi gol, mercoledì addirittura in 10 e questo ha pesato".

