Atalanta batte Gewiss Stadium. Intanto Gasperini si gode il successo odierno e il buon ritorno di Pasalic che potrà dare una grossa mano nella seconda parte di stagione. L'batte lo Spezia e continua la sua corsa all'Europa ( la classifica ), ma adesso arriva la super sfida contro il Real Madrid anche se sarà davvero dura ribaltare l'1-0 dell'andata al. Intantosi gode il successo odierno e il buon ritorno di Pasalic che potrà dare una grossa mano nella seconda parte di stagione.

"Spezia che ha messo in difficoltà tante squadre"

Hanno messo in difficoltà molte squadre per la loro bravura tecnica. Riescono a trovare delle giocate con buona qualità, ma questo lo sapevamo. Per vincere abbiamo dovuto fare una prestazione di valore. Nel secondo tempo abbiamo sbloccato il risultato, poi è diventata agevole. Possiamo rimproverare la fase difensiva, ma partecipano coralmente all'azione. Forse abbiamo sbagliato tecnicamente nel primo tempo, quando abbiamo aggiustato la mira siamo migliorati

Quanto è importante Pasalic?

Ha faticato un po' a riprendersi dall'infortunio, ma in fase realizzativa si fa trovare sempre pronto. Anche con l'Inter ha avuto una buona opportunità, queste sono le sue caratteristiche

La trasferta contro il Real Madrid

Intanto questa è una bella vittoria, averla vinta è un grande merito. Martedì sarà un altro tipo di gara, ora abbiamo i tempi giusti per calarci in una partita complicata. All'andata non siamo riusciti a giocarla alla pari, ora possiamo confrontarci. Dobbiamo essere orgogliosi, lo abbiamo costruito in campo. Ce la siamo guadagnata superando il girone con Ajax e Liverpool. Peccato per non averla giocata diversamente all'andata, vogliamo fare una bella figura

Andiamo là mica per fare una passeggiata, è un risultato difficile da ribaltare, sarebbe complicato in vantaggio figuriamoci in svantaggio. All’andata abbiamo fatto una partita di sofferenza, difensiva, non siamo riusciti a confrontarci 11 contro un 11, vedremo. Speriamo di portarla avanti. Toglie il sonno? No, siamo orgogliosi di giocarla con una qualificazione non compromessa. Poi è difficile, ma l’obiettivo è provarci

