"Difficile prevedere che partita sarà, l'Udinese è un'ottima squadra. Si vede che è una squadra di valore e che sarebbe uscita dalle zone basse, ora è più tranquilla per quello che riguarda la classifica, ma non per questo sarà meno pericolosa. Anzi, potrebbe esserlo di più". Così il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini nel corso di una conferenza stampa tutt'altro che banale. Ecco i punti salienti toccati dall'allenatore piemontese:

Sullo stato di forma

"Se i numeri si sono ripetuti più volte è abbastanza significativo, ma questa è una stagione diversa, ci sono altre situazioni. Tante squadre sono più vicine, sarà un campionato molto combattuto e battagliato. Domani c'è qualche punto interrogativo, poi ci sarà il tempo per avere più continuità. Ma dobbiamo avere la concentrazione sulla gara di domani. Quando inizierà lo sprint finale ci sarà continuità, non bisogna guardare troppo la classifica. Le partite sono tutte difficili, non sarà facile fare previsioni. Ci sono tante squadre nel mezzo, è difficile prevedere".

Su vaccini

"Mi sembra molto difficile, in questo momento i vaccini sono pochi. Vanno indirizzati a chi è più esposto, speriamo che possano arrivare più vaccini. Per me andrebbero vaccinati tutti quelli a rischio. In qualche modo siamo molto tutelati e controllati, speriamo che si risolva tutto. Siamo vicini ai 100 tamponi a testa dall'inizio del lockdown, siamo molto tutelati. Speriamo che si possa risolvere presto".

Per me andrebbero vaccinati tutti quelli a rischio. Noi in qualche modo siamo molto tutelati e controllati

Su De Roon

"Ha avuto una contusione in nazionale. Ieri lamentava un po' di dolore, vediamo oggi come sta".

Su Toloi e Pessina

Toloi è in un'ottima condizione, poi le partite si possono giocare bene o male. Al di là dei giudizi conta quello di Mancini, l'importante è che stia bene sotto tutti gli aspetti. È un'ottima esperienza anche per lui. Abbiamo ritardato l'allenamento perché stiamo aspettando indicazioni. Iniziamo più tardi per attenderli. Non possiamo fare tantissime cose, dobbiamo preparare tatticamente la partita di domani. Valuteremo le situazioni di campo, le due-tre alternative che possiamo utilizzare. Abbiamo comunque delle alternative".

Sui Nazionali

"Non ho visto tutte le partite, ma globalmente hanno fatto tutti bene. Gosens ha recuperato, era partito con questo fastidio, ma ora sta bene. Maehle ha segnato, Ilicic ha giocato tutte e tre le partite. Kovalenko ha giocato meno, ma gli altri hanno fatto bene".

Sulle voci di mercato

"Ho già detto quello che penso, ma il mercato arriverà a fine stagione. Ora abbiamo dieci partite, la concentrazione è sul risultato. Il mercato diventa secondario, se ne parlerà a campionato finito".

Su Hateboer

"È ancora abbastanza presto, ha tolto il tutore e ha cominciato a camminare. Vedremo nei prossimi giorni, ma è presto per parlare di rientro".

