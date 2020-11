Sull'orlo del traccolo la Dea ritrova per un attimo il suo smalto, neutralizza il vantaggio interista firmato Lautaro grazie al timbro di Miranchuk e per poco non centra i tre punti con il tuffo di testa di Muriel fuori di un niente. Il bicchiere mezzo pieno immaginiamo, così, che lo possa vedere Gasperini che intravede un pizzico di veleno tra i suoi dopo la vendemmia di gol incassati in Champions League con il Liverpool: quanto all'Inter, queste sono semplicemente partite da portare a casa. Siamo alle prime battute della nuova stagione e le occasioni sprecate dai nerazzurri sono già difficili da contare...