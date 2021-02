Calcio

Serie A, Atalanta-Napoli - Gasperini: "Atteggiamento degli arbitri difficile da capire"

SERIE A - Gian Piero Gasperini - allenatore dell'Atalanta - torna in conferenza stampa sull'espulsione diretta subita in nel match contro il Napoli. Non usa mezze misure per definire l'arbitraggio di Di Bello.

00:01:18, 9 Visualizzazioni, 16 minuti fa