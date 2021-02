Niente conferenza stampa per Gennaro Gattuso al termine della gara tra Atalanta e Napoli. Nella sala stampa del Gewiss Stadium solo Gian Piero Gasperini si è presentato ai microfoni dei giornalisti (per lamentarsi dell'arbitraggio di Di Bello), mentre non si è palesato né Gattuso né il suo vice Luigi Riccio. Questa la scelta della società dopo il ko per 4-2 di Bergamo e l'infortunio di Osimhen che è stato trasportato in ospedale per accertamenti dopo la botta alla testa.