Attimi di paura al Gewiss Stadium per Victor Osimhen, trasportato in ospedale dopo aver perso conoscenza. Minuto 89' di Atalanta-Napoli (partita finita 4-2 per i bergamaschi), un contrasto di gioco, e Osimhen cade per terra battendo violentemente la testa. Immediati i soccorsi, con il giocatore trasportato via in barella con l'ossigeno dopo aver perso i sensi.

Il nigeriano, per fortuna, ha ripreso conoscenza ed è stato trasportato all'esame di Bergamo dopo quanto accaduto. L'esito è trauma cranico per il classe '98 che resterà una notte in ospedale per ulteriore accertamenti.

Non grande fortuna per l'ex Lille che ha collezionato pochissime partite in questa stagione tra l'infortunio alla spalla - patito in Nazionale - e la positività al covid che l'ha tenuto lontano dai campi per più di due mesi. In attesa di nuove notizie, un grande imbocca al lupo.

