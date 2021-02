Attimi di paura al Gewiss Stadium per Victor Osimhen , trasportato in ospedale dopo aver perso conoscenza. Minuto 89' di Atalanta-Napoli ( partita finita 4-2 per i bergamaschi ), un contrasto di gioco, e Osimhen cade per terra battendo violentemente la testa. Immediati i soccorsi, con il giocatore trasportato via in barella con l'ossigeno dopo aver perso i sensi.

Il nigeriano, per fortuna, ha ripreso conoscenza ed è stato trasportato all'esame di Bergamo per ulteriori accertamenti dopo quanto accaduto. Non grande fortuna per l'ex Lille che ha collezionato pochissime partite in questa stagione tra l'infortunio alla spalla - patito in Nazionale - e la positività al covid che l'ha tenuto lontano dai campi per più di due mesi. In attesa di nuove notizie, un grande imbocca al lupo.