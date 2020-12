La bomba è lanciata. Da qualche giorno ormai siamo a conoscenza dei problemi di spogliatoio dell'Atalanta, dalla vigilia della delicatissima sfida contro l'Ajax in Champions. La lite tra l'allenatore Gian Piero Gasperini e capitan Papu Gomez sembra insanabile, e solo uno dei due potrà rimanere da gennaio in poi. Secondo Sky, infatti, l'esclusione di Gomez contro la Fiorentina non è da imputare al turnover, in vista del turno infrasettimanale contro la Juventus, ma alla volontà di Gasperini di non farlo più giocare. E la sensazione è che Gomez non vestirà più la maglia dei bergamaschi da qui al termine del 2020...

Finito il patto di non belligeranza per la Champions

Dopo la lite tra i due nell'intervallo della gara con il Midtjylland, nulla è più lo stesso. Gasperini aveva chiesto alla società di prendere provvedimenti dopo il pugno scagliato da Gomez al suo tecnico (dicono i ben informati). Niente provvedimento però da parte dell'Atalanta, con Gasperini costretto a fare un patto con il suo spogliatoio: fare finta di niente fino a qualificazione raggiunta. Ecco perché è rimasto tutto, o quasi, uguale fino alla sfida contro l'Ajax. Gomez in campo con la fascia da capitano e tutta la squadra in coro, tutti insieme, per un unico obiettivo: la qualificazione al turno successivo di Champions. Il successo contro l'Ajax è una missione compiuta. Ma dopo quella partita, bisognerà scontrarsi con la realtà. Ecco perché Gomez non ha giocato contro la Fiorentina?

L'Atalanta è con Gasperini: Gomez via a gennaio

Se in un primo momento l'Atalanta non voleva prendere nessun provvedimento nei confronti di Gomez (e Ilicic che aveva difeso Gomez), ha poi preso le parti di Gasperini che, col suo lavoro, ha rivoluzionato la storia recente dell'Atalanta. Nonostante lo stesso Gomez faccia parte della storia degli orobici, un po' l'età e altri fattori hanno fatto pendere la bilancia in favore del tecnico di Grugliasco che fu assunto l'Atalanta nel 2016, fino a portarla ai quarti di finale di Champions. E, con l'ultimatum posto dai due in questa situazione, verrà accontentato Gasperini. Via dunque Gomez a gennaio, in attesa di capire a chi verrà “scaricato”.

Le ultime partite del 2020 dell'Atalanta

Partita Data Juve-Atalanta 16 dicembre Atalanta-Roma 20 dicembre Bologna-Atalanta 23 dicembre

Ma vedremo Gomez nel 2020?

Da qui alla pausa natalizia, l'Atalanta dovrà affrontare tre giornate di campionato e tre gare non proprio semplici. Ci sarà subito la Juventus nel turno infrasettimanale, poi toccherà alla Roma (in salute) e al Bologna a caccia di punti. Sicuri di non poter schierare più Alejandro Gomez? Un azzardo comunque sia, anche se la situazione tra l'argentino e l'allenatore è ai minimi termini. Detto questo, sarà un banco di prova importante per tutta l'Atalanta, ormai abituata ai movimenti di Gomez sulla trequarti avversaria. Ok il 3-0 alla Fiorentina, ma quello contro la Juventus sarà un battesimo di fuoco per testare la Dea senza il suo capitano. Rimane comunque qualche giorno per poterci ripensare...

Gasperini: "Papu con la Juve? Giocherà chi sta meglio"

