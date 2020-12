Dopo il buon pareggio in casa della Juventus, l'Atalanta trova un'importantissima vittoria contro la Roma. Il 4-1 vale il 7° posto in classifica per gli orobici che, archiviato il discorso ottavi di finale di Champions, stanno tentando la risalita in campionato e si portano ora -3 dalla zona Champions. Non manca l'ennesima domanda a Gasperini per il caso Gomez, mentre Fonseca non sa cosa dire sul blackout della sua squadra.

Gian Piero GASPERINI (All. Atalanta)

Se recuperiamo al meglio Ilicic ci fa fare un grandissimo salto di qualità, è stato un po' discontinuo, a volte sembrava gettare la spugna, mentre adesso è più solido e si è allenato in maniera strepitosa. Era previsto che entrasse dalla panchina ed è evidente che abbiamo bisogno di lui. Sono molto contento anche di Malinovskyi e Miranchuk, che ha avuto il covid fino a poco tempo fa. Se recuperiamo tutti abbiamo più chance

E Muriel? Muriel quel gioco di classe lo fa spesso, fa delle cose incredibili. Io sono in debito con lui, è straordinario quando entra dalla panchina con gli avversari stanchi. Avrei voluto impiegarlo qualche volta in più dall'inizio e si deve sentire un giocatore importantissimo per questa squadra

E Gomez?

Quando si arrabbia un allenatore succede qualcosa, quando si arrabbia un Presidente è un po' più difficile. È una cosa che si aggiusterà con la società e aggiusterà la società. Siete un po' pesanti, abbiamo pareggiato con la Juventus, vinto con la Fiorentina, con l'Ajax e stasera e ancora ci chiedete questo. C'è stato un comunicato e basta. Ripeto, nel frattempo abbiamo giocato ad Amsterdam, abbiamo pareggiato con la Juventus e vinto con la Fiorentina. Al di là di ciò, l'Atalanta in questo momento merita di parlare della prestazione perché di fronte avevamo una squadra in grandissima forma

Paulo FONSECA (All. Roma)

Non cerco alibi. Abbiamo giocato un primo tempo di grande intensità, poi un secondo tempo da ragazzini, da bambini. L'atteggiamento è cambiato completamente, eravamo lontani e poco aggressivi. Questo, con l'Atalanta, ti punisce. La partita dura 90 minuti, non 45. Una squadra che ha fatto un buon primo tempo non può cambiare atteggiamento in questo modo

Oggi siamo arrivati per vincere. Se la squadra avesse avuto lo stesso carattere del primo tempo avremmo vinto. È difficile da capire quello che è successo oggi. Innanzitutto bisogna far capire ai giocatori che non si può avere un cambio d'atteggiamento del genere perché senza aggressività non si possono vincere le partite

