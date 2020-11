Brutte notizie per Gasperini e l'Atalanta, a quattro giorni dalla ripresa della Serie A e a otto giorni dalla sfida ad Anfield contro il Liverpool in Champions League. Ruslan Malinovskyi è risultato positivo al Coronavirus dopo il tampone effettuato nella giornata di ieri. Insieme al trequartista orobico, impegnato in questi giorni con la nazionale ucraina, sono risultati positivi anche Kryvtsov, Moraes e un componente dello staff della Nazionale allenata da Andriy Schevchenko che affronterà la Svizzera senza 20 elementi (Yarmolenko, Tsygankov, Sydorchuk, Kovalenko, Bushchan, Mykolenko, Karavayev, Shaparenko, Supriaha, Shakhov, Popov, Sobol, Makarenko, Riznyk, Tymchyk, Korniyenko, Kravets, Moraes, Malinovskyi, Kryvtsov).