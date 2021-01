La miglior Atalanta della stagione. Nella sfida che prometteva ‘bel calcio’, a uscirne vincitore è ancora la Dea di Gian Piero Gasperini. La sosta deve aver ricaricato le batterie dell’Atalanta perché contro i neroverdi di De Zerbi i bergamaschi si scatenano. Un’infinità di occasioni nel primo tempo, più cinismo nella ripresa. La Dea annienta tatticamente e fisicamente la squadra di De Zerbi e in gol manda più o meno tutti: da Zapata a Pessina, da Gosens a Muriel. Qui dentro anche gli assist di Freuler e dell’ispirato Ilicic. Insomma, un’Atalanta in versione ‘marzo 2020’ sia dal punto di vista dell’ispirazione che, soprattutto, da quello fisico. Con una partita in meno rispetto a concorrenti come Roma o proprio Sassuolo l’Atalanta si riaffaccia così in zona Champions: 25 punti, a -3 dal quarto posto.

1’ PRIMA CHANCE SASSUOLO! Bellissima azione, con palla di Berardi che mette in porta Muldur dopo 41 secondi: Gollini con un'ottima uscita bassa. Ma subito chance per il Sassuolo.

11’ GOL! ZAPATA! ATALANTA IN VANTAGGIO! Alla prima occasione e al primo tiro in porta la Dea punisce. Pessina ruba palla, De Roon serve Zapata che stravince il duello fisico con un troppo molle Chiriches, punendo poi col collo potente all'angolino.

19’ PESSINA! ATALANTA VICINA AL RADDOPPIO! Occasione clamorosa per Pessina che scappa via in posizione regolare ma mentre sta per calciare a tu per tu con Consigli Locatelli lo anticipa in scivolata.