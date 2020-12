Non parte benissimo la settimana per il Papu Gomez “insignito” del Tapiro d'oro dalla trasmissione Mediaset di Striscia la Notiziadopo la lite - ormai famosa - con Gasperini e la mancata convocazione per il match di campionato contro la Roma, vinto comunque dall'Atalanta per 4-1.

Classifiche e risultati

Serie A Gasperini: "Gomez? Basta, sistemerà la società" UN GIORNO FA

Valerio Staffelli, l'inviato di Striscia, si era presentato al centro sportivo Bortolotti di Zingonia per consegnare il Tapiro a Gomez, arrivato al centro per preparare con la squadra l'ultima del 2020 contro il Bologna (anche se Gomez non dovrebbe essere convocato). In un primo momento Gomez ha evitato il contatto Staffelli che ha comunque depositato il Tapiro sul tettuccio della macchina dell'attaccante argentino.

Sono arrivati poi in soccorso Gosens e Zapata che hanno allontanato Staffelli. A quel punto Gomez ha frantumato il Tapiro e lo ha lanciato addosso all'inviato di Striscia dopo uno scatto d'ira. Purtroppo continua il momento no. Questo quanto riportato dalla redazione del programma di Mediaset attraverso un'anticipazione, in attesa del passaggio in tv di quanto successo durante la puntata che verrà mostrata nella serata di lunedì 21.

Dopo questa anticipazione, e che la notizia è circolata sulla stampa, Gomez ha postato una storia su instagram per smentire di aver scagliato il Tapiro addosso a Staffelli. L'argentino ha solo rifiutato 'il premio' e non ha risposto a nessuna domanda: “La versione dei fatti che sta circolando sulla vicenda di 'Striscia la Notiza' è completamente falsa. Non ho mai scagliato alcun oggetto verso l'inviato del programma in questione. Ho solo scelto - come è mio diritto - di non ricevere nulla e di non rispondere alle domande, con massimo rispetto di chi fa il suo lavoro”.

Gasperini: “Gomez? Non parlo dei singoli giocatori”

Calciomercato Ausilio: "Gomez? Ottimo giocatore, seguiamo la situazione" IERI A 14:48