Il Sassuolo di mister De Zerbi sale all’ottavo posto grazie al blit in quel di Benevento, mettendo la freccia sul Verona sconfitto in casa dalla Lazio. Decide il match un’autorete di Barba su guizzo di Jeremie Boga finalmente espressosi ai livelli dello scorso anno. Ma l'MVP di giornata è Andrea Consigli, che nel finale sfodere due miracoli a stretto giro di posta, entrambi sui tentativi del gladiatorio Kamil Glik. Benevento sconfitto a domicilio e inchiodato a quota 30 in classifica, a +8 sul Cagliari terz'ultimo della classe.

Il tabellino

BENEVENTO (5-3-2): Montipò; Depaoli, Tuia (65′ Caprari), Glik, Barba, Improta; Hetemaj (56′ Letizia), Schiattarella (65′ Viola 6), Ionita ; Sau (56′ Lapadula), Gaich (76′ Iago Falque). Allenatore F. Inzaghi

Serie A Benevento-Sassuolo: probabili formazioni e statistiche 09/04/2021 A 10:13

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur (77′ Toljan), Marlon, Ferrari, Kyriakopoulos (77′ Rogerio); Magnanelli (69′ Obiang), Locatelli; Djuricic (82′ Chiriches), Maxime Lopez (69′ Haraslin), Boga; Raspadori Allenatore De Zerbi

Ammoniti: Ferrari, Tuia, Schiattarella, Magnanelli, Letizia

Gol: 45’ autogol Barba

La cronaca in 5 punti chiave

Minuto 8: LOPEZ!!! A LATO!!!! Sull'assist di RASPADORI!! Ma che fesseria di BARBA!!!

Minuto 45: GOOOOOL!! GOOOOOOL!! AUTORETE DI BARBA!!! Su spunto pazzesco di BOGA!!! 0-1!!!

Minuto 66: TRAVERSA DI BOGA!!! MA CHE HA TIRATO!!! SASSATA VIOLENTISSIMA!!

Minuto 72: DJURICIC!!!!! SBAGLIA UN RIGORE IN MOVIMENTO!!!!

Minuto 93: DOPPIO MIRACOLO DI CONSIGLI!!!! Sul colpo di testa poi la deviazione di piede di GLIK!!

Il momento social

Segue....

De Zerbi: "Sassuolo decimato? Noi non guardiamo i nostri interessi"

Serie A Elogio dell'antiestetica: così Conte ha messo d'accordo tutti 08/04/2021 A 11:00