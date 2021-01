Il Vigorito, sotto il diluvio, è teatro di un monologo di Ilicic: lo sloveno incanta a trascina l'Atalanta alla terza vittoria consecutiva. Benevento battuto 4-1, i nerazzurri volano momentaneamente al quarto posto. Il primo tempo è un monopolio della Dea e un perenne assolo di Ilicic: si gioca quasi esclusivamente nella metà campo del Benevento, lo sloveno ispira fin dalle prime battute e trova un gran gol alla mezz'ora, passando in mezzo a Barba e Sau e battendo Montipò con il sinistro. Nel finale di tempo c'è anche spazio per il palo dell'ex Palermo dopo un sinistro imparabile dal limite dell'area. All'intervallo Inzaghi inserisce l'esordiente Pastina al posto di Foulon: al 50' cross dalla sinistra del nuovo entrato, Sau colpisce al volo da pochi passi e pareggia la partita. Il match si sporca ed entra nei binari preferiti dal Benevento, che tiene bene il campo e toglie ritmo all'Atalanta. Ma dai soliti piedi di Ilicic nascono i due gol che chiudono il match: al 69' Toloi mette in porta dopo respinta di Montipò su conclusione dello sloveno, due minuti più tardi Zapata sfrutta il cioccolatino dell'ex Palermo e trova il tris in contropiede. Nel finale c'è gioia anche per Muriel, che segna un'altra magia dalla panchina: in attesa delle altre, Gasperini scavalca Juve, Sassuolo e Napoli grazie alla terza vittoria di fila e vola al quarto posto con 31 punti, Inzaghi resta fermo a 21.