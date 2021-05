Genoa e Benevento-Cagliari, match valido per la 35esima giornata di Serie A andato in scena al Vigorito, si è concluso col punteggio di 1-3 in favore dei Sardi. La formazione di Semplici strappa una vittoria cruciale nella corsa salvezza. Il Benevento risponde con Lapadula al vantaggio-lampo di Lykogiannis, ma non può nulla sull’incornata di Pavoletti e il tap-in di Joao Pedro che sigillano i tre punti per i rossoblu nella ripresa. Proteste plateali da parte del Benevento, per un rigore negato dal VAR all'86': un episodio dubbio che farà discutere nei prossimi giorni. Ora il Cagliari si porta a + 4 sulla piazza retrocessione occupata proprio dal Benevento. Notte fonda per Inzaghi, il suo divorzio dalla panchina della Strega pare imminente. Ma con le frenate di Torino Spezia , la lotta salvezza è più aperta che mai.

Classifiche e risultati

Serie A Benevento-Cagliari: probabili formazioni e statistiche 07/05/2021 A 09:19

Tabellino

BENEVENTO-CAGLIARI 1-3

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Depaoli (71’ Improta), Glik, Caldirola, Barba; Hetemaj (71’ Letizia), Schiattarella (65’ Viola), Ionita; Insigne (65’ Gaich), Caprari (76’ Di Serio); Lapadula. All. Inzaghi.

CAGLIARI (3-4-1-2): Cragno; Ceppitelli, Godin, Carboni (45’ Zappa); Nandez, Deiola (88’ Duncan), Marin (88’ Rugani), Lykogiannis (75’ Asamoah); Nainggolan; Joao Pedro, Pavoletti (90+4’ Cerri). All. Semplici

Arbitro: Daniele Doveri.

Gol: 2’ Lykogiannis (C), 16’ Lapadula (B), 64’ Pavoletti (C), 90+3’ Joao Pedro (C)

Assist: Marin (C), Caprari (B), 2x Nandez (C),

Ammoniti: Schiattarella (B), Pavoletti (C), Tello (B), Deiola (C)

Infortuni: Lykogiannis (C)

Charalampos Lykogiannis (Benevento-Cagliari) Credit Foto Getty Images

La cronaca in 10 momenti chiave

2’ - GOL! 1-0 CAGLIARI! LYKOGIANNIS COL GOL DA CINETECA: su servizio di Marin, Lykogiannis da fuori area arma l'interno sinistro e disegna una parabola che lascia Montipò immobile.

16’ - GOL! 1-1, PAREGGIA LAPADULA PER IL BENEVENTO! Errore colossale di Ceppitelli, che in fase di impostazione concede palla a Caprari. Per il fantasista giallorosso servire l'assist per Lapadula è un gioco da ragazzi.

30’ - CRAGNO CHIUDE LA PORTA A CAPRARI! Grande giocata di Lapadula, che evita Carboni, e serve un filtrante per l'accorrente Caprari: il suo tiro in corsa da posizione defilata viene respinto in spaccata da Cragno.

38’ - RIFLESSI DI CRAGNO! Sul calcio di punizione Schiattarella anticipa tutti di testa! Reattivo Cragno che alza sopra la traversa.

43’ - ALTRO MIRACOLO DI CRAGNO! Questa volta su colpo di testa ravvicinato di Caprari.

54’ - PAVOLETTI SVETTA, MA NON TROVA LA PORTA! Primo cross di Zappa, Pavoletti vola ma si sbilancia. Colpo di testa che termina alto sopra la traversa.

64' - GOL! 1-2, LA SCHIACCIA PAVOLETTI! Cross perfettamente calibrato di Nandez, che trova la torre rossoblu sola davanti al portiere. Schiacciata di testa che non dà scampo a Cragno.

84’ - CALCIO DI RIGORE PER IL BENEVENTO! Atterrato Nicolas Viola al vertice alto dell'area di rigore! Ingenuità di Asamoah, che non toglie la gamba!

86’ - IL VAR ANNULLA TUTTO! Il contatto c'è, anche se minimo. Episodio chiave nella stagione di Cagliari e Benevento!

90+3’ - GOL! 1-3 LA CHIUDE JOAO PEDRO! Zampata decisiva sul cross di NANDEZ!

MVP

Nahitan NANDEZ: assist al bacio per Pavoletti e Joao Pedro. Inizio contratto nei primi 45’, poi si scatena nella ripresa. Riserva inesauribile di energia.

Il momento social

La statistica chiave

João Pedro è il primo giocatore brasiliano ad aver segnato più di 15 reti in due stagioni consecutive di Serie A da Adriano nel 2003/04 e nel 2004/05.

Fantacalcio

PROMOSSO - Gianluca LAPADULA: anima tenace dell’attacco campano; sradica con foga diversi palloni dai piedi dei difensori sardi, poi si regala un gol facile grazie all’ingenuità di Ceppitelli.

BOCCIATO - Luca CEPPITELLI: errore colossale il suo; consegna un pallone ghiottissimo a Caprari, che serve un assist comodo per il pareggio di Lapadula. Allucinato dal caldo?

Fantacalcio: i consigli per la 35a giornata di Serie A

Serie A Napoli-Cagliari 1-1, pagelle: Osimhen non basta 02/05/2021 A 15:31