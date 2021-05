Benevento-Cagliari, spartiacque per la salvezza andato in scena al Ciro Vigorito, si è concluso col punteggio di 1-3 in favore dei sardi . Gara arbitrata da Daniele Doveri. Lykogiannis è l’attaccante aggiunto dei Sardi, Lapadula ci prova ma è costretto a desistere. Ora il Cagliari si lancia verso la salvezza , mentre la Strega dovrà concentrare le poche energie nervose rimaste sul resto del calendario.

Di seguito le pagelle dell’incontro per scoprire insieme ai voti dei nostri giornalisti i promossi e i bocciati del match. Informazioni utili anche per farvi una prima idea se giocate a qualsiasi Fantacalcio.

Le pagelle del Benevento

Lorenzo MONTIPO’ 5: pietrificato sul tiro di Lykogiannis, si fa sovrastare da Pavoletti.

Fabio DEPAOLI 5: partita giocata in sordina, più attento a difendere che spingere là davanti. Si perde Pavoletti in occasione del secondo gol sardo. (dal 71’ IMPROTA 5,5: cerca di risvegliare i suoi con qualche cross, ma niente di più).

Kamil GLIK 5: cerca l’incornata da calcio piazzato per tutta la partita, ma Godin gli prende le misure.

Luca CALDIROLA 6: guasta le feste a Pavoletti in più di un’occasione. Ci mette il cuore.

Federico BARBA 5,5: scocca un tiro insidioso che impegna Cragno.

Perparim HETEMAJ 6: partita d’ordinaria amministrazione per lui. Un occhio vigile per imbrigliare Joao Pedro e compagni. Un paio di buoni recuperi su Nainggolan. (dal 71’ LETIZIA 5,5: prova a ispirare partendo dalla fascia, senza risultati).

Pasquale SCHIATTARELLA 5,5: ammonizione ingenua dopo soli 8’ di gara, che rischia di compromettere la prestazione del collettivo. (dal 65’ VIOLA 6: si procura il rigore che poi viene annullato dal VAR).

Artur IONITA 5: qualche sponda a cercare i compagni avanzati, poi manca l’impatto col pallone da posizione ghiottissima. Sparisce nel secondo tempo.

Roberto INSIGNE 5,5: non incide come il suo compagno di reparto Caprari. Manca quel briciolo di tecnica in più, la determinazione c’è. (dal 65’ GAICH 5: invisibile).

Gianluca CAPRARI 7: il più ispirato dei suoi in fase offensiva; calci piazzati, cross e assist per Lapadula. E’ una minaccia costante. (dal 76’ DI SERIO 5: non garantisce il cambio di marcia).

Gianluca LAPADULA 7,5: anima tenace dell’attacco campano; sradica con foga diversi palloni dai piedi dei difensori sardi, poi si regala un gol facile grazie all’ingenuità di Ceppitelli.

All. Filippo INZAGHI 5: squadra smarrita, e appesantita dal caldo abbattutosi sul Vigorito quest’oggi. Le energie fisiche e nervose dei suoi scarseggiano. Il Benevento è la favorita per retrocedere.

Gianluca Lapadula (Benevento-Cagliari) Credit Foto Getty Images

Le pagelle del Cagliari

Alessio CRAGNO 7: inizia la giornata esitando su un paio di uscite, poi si riscatta con tre prodezze che tengono i sardi a galla.

Luca CEPPITELLI 4,5: errore colossale il suo; consegna un pallone ghiottissimo a Caprari, che serve un assist comodo per il pareggio di Lapadula. Allucinato dal caldo?

Diego GODIN 6,5: giganteggia su Glik e compagni, è un’autorità sui cross chirurgici degli avversari.

Andrea CARBONI 5: non trova mai il corretto tempo d’intervento su Lapadula, che riesce a evadere facilmente la sua marcatura. Semplici lo toglie nell’intervallo. (dal 45’ ZAPPA 6,5: determinante nel secondo gol, la squadra recupera equilibrio grazie al suo ingresso).

Nahitan NANDEZ 8: assist al bacio per Pavoletti e Joao Pedro. Inizio contratto nei primi 45’, poi si scatena nella ripresa. Riserva inesauribile di energia.

Alessandro DEIOLA 5,5: partita col freno a mano tirato; si preoccupa e soffre sulle incursioni improvvise di Caprari e Lapadula. (dal 88’ DUNCAN sv).

Razvan MARIN 7: lesto nell’apparecchiare per il sinistro pirotecnico di Lykogiannis. Assist facile facile. (dal 88’ RUGANI sv).

Charalampos LYKOGIANNIS 7,5: firma uno dei gol più belli della stagione rossoblu. Quarto gol in campionato, ormai è l’attaccante aggiunto di questo Cagliari. (dal 75’ ASAMOAH 5: una stagione disastrosa, mai in sintonia con la squadra. Graziato dal VAR per l’intervento in area su Viola).

Radja NAINGGOLAN 6: nessuno aveva dubbi sull’intensità della sua prova. Il Ninja dimostra cuore, grinta e carisma in campo. Il caldo però non gli permette le solite finezze e giocate di classe a cui ci ha abituato questa stagione.

Joao PEDRO 7,5: partita (come la sua stagione) a intermittenza. Alterna brevi momenti contrassegnati da giocate limpide a ben più lunghi periodi di buio. Si eclissa troppo facilmente. Il suo gol sul finale dona sollievo alla panchina sarda.

Leonardo PAVOLETTI 7,5: nel primo tempo fallisce nel trovare una posizione in campo. Eppure basta la palla giusta per innescarlo. Questa volta gliela fornisce Nandez. (dal 94’ CERRI sv).

All. Leonardo SEMPLICI 7,5: che dire su questo Cagliari? La partita col Parma ha segnato una storica inversione di marcia. Cinque risultati utili consecutivi e vento in poppa.

