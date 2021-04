“Bisogna volere l'impossibile, perché l'impossibile accada”. C’è scritta questa frase sulla tela che Pippo Inzaghi ha voluto regalare a calciatori, al direttore sportivo Foggia e al presidente Vigorito dopo la vittoria sulla Juventus allo Stadium. Sopra la frase c’è un'immagine della squadra nello spogliatoio dello stadio dei bianconeri che festeggia dopo il successo per 1-0 con gol di Gaich.

Un bel gesto da parte di Pippo Inzaghi che – nonostante non abbia ancora raggiunto l’aritmetica permanenza nella massima serie anche per l’anno prossimo – ha voluto omaggiare i suoi ragazzi per un’impresa che resterà nella storia del club, magari con la prima salvezza in Serie A.

