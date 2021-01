Il Milan si riprende immediatamente la vetta della classifica a 37 punti (dopo il 6-2 dell'Inter nel lunch match contro il Crotone) con una vittoria di grande generosità a Benevento contro un'ottima Strega. E, per giunta, in inferiorità numerica dopo il rosso (giusto) a Tonali al 33'. Decidono la contesa un rigore di Kessié al 15' e un capolavoro di Leão a inizio ripresa. Strega generosissima, abile a costruire ma anche sfortunata a vedere... stregata la porta di Donnarumma. Anche con Caprari, che al 61' conquista ma calcia a lato un penalty concesso per fallo di Krunic.