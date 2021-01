Rivivi insieme a noi tutti gli episodi controversi del match tra Benevento e Milan, valido per la 15ª giornata di Serie A e arbitrato dal signor Fabrizio Pasqua, classe 1982, della sezione A.I.A. di Tivoli (RM). Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita in corso al Vigorito.

Classifiche e risultati

Serie A Ibra a Sanremo: la Serie A anticipa alle 19? 8 ORE FA

La moviola LIVE di Benevento-Milan

13′ - CALCIO DI RIGORE PER IL MILAN - Scontro in area di rigore tra Rebic e Tuia che, in ritardo, colpisce il croato che si era avventato sul pallone vagante. Nessun dubbio per Pasqua, l’intervento di Tuia arriva senza colpire il pallone. Kessie non sbaglia dal dischetto.

26' EPISODIO DUBBIO NELLA META' CAMPO ROSSONERA - Caprari si invola verso la porta difesa da Donnarumma, ma viene fermato da un intervento di Calabria. Per Pasqua è tutto regolare, ma ci sono forti proteste da parte dei giocatori di Inzaghi. Sembra esserci il fallo, anche se dalle immagini non è chiarissimo: va detto, però, che in caso di fischio arbitrale si sarebbe dovuto valutare anche la chiara occasione da rete e dunque una possibile espulsione del terzino rossonero. Rimangono dubbi.

Il rosso di Pasqua ai danni di Sandro Tonali, Benevento-Milan, Getty Images Credit Foto Getty Images

33′ ESPULSIONE DI TONALI – Costrasto pericolosissimo Tonali-Letizia, con l'ex Brescia che colpisce a gamba tesa il ginocchio del giocatore del Benevento. Pasqua inizialmente estrae il cartellino giallo ma, dopo aver consultato il VAR, estrae il rosso diretto al centrocampista rossonero. Decisione corretta, Milan in dieci per un'ora.

60' RIGORE PER IL BENEVENTO - Su filtrante di Schiattarella, Krunic atterra Caprari in area di rigore con un calcio da dietro: nessun dubbio per Pasqua che indica il dischetto, decisione corretta. Lo stesso Caprari sbaglia dagli undici metri calciando largo.

Pioli: "Essere primi nel 2020 non ci dà nessun trofeo"

Serie A Juve, beffa Rabiot: sconterà 2 volte la stessa squalifica UN GIORNO FA