Andrea Pirlo, Rino Gattuso e Filippo Inzaghi. Campioni del mondo nel 2006 e protagonisti assoluti delle Champions League vinte dal Milan nel 2003 e nel 2007, oggi sulle panchine della Serie A aspettando la promozione di un altro "ex collega" come Christian Brocchi. Il primo incrocio è saltato per le note vicende legate a Juventus-Napoli, domenica alle 15 al Vigorito Benevento-Napoli sarà il primo derby campano-rossonero, Ringhio contro Superpippo.

L'unico precedente tra Inzaghi e Gattuso

Non è la prima volta che i due si affrontano da allenatori: è già capitato due stagioni fa quando l'ex centrocampista allenava il Diavolo e l'ex bomber sedeva sulla panchina del Bologna. La partita finì 0-0. Un mese dopo Inzaghi fu esonerato e il timone degli emiliani affidato a Sinisa Mihajlovic. A fine stagione anche Gattuso lasciò i rossoneri che decisero di puntare su Marco Giampaolo. Da quel 18 dicembre 2018 sembra passata un’eternità.

Bologna-Milan - Inzaghi e Gattuso - Serie A 2018/2019 Credit Foto LaPresse

I due amici, nel frattempo, hanno fatto carriera: Rino l'anno scorso ha vinto il suo primo trofeo da allenatore, la Coppa Italia, mentre Pippo il suo primo campionato, quello di Serie B. Domenica per 90′ torneranno nemici, in palio il terzo derby Benevento-Napoli della storia della Serie A. L’unico precedente al Vigorito risale al 2018 e si concluse con un successo azzurro. La squadra partenopea, all’epoca guidata da Sarri, mise al tappeto la formazione giallorossa di Roberto De Zerbi con un secco 2-0. A trascinare il Napoli le reti di Dries Mertens e di Marek Hamsik. L’altro precedente? Al San Paolo nel corso della stessa stagione: 6-0 Napoli con gol di Allan, Insigne, Mertens (tripletta) e Callejon.

Lo scontro diretto in casa Insigne

C'è un'altra sfida nella sfida, quella tra fratelli Insigne, entrambi attaccanti. In questo caso inedita. Roberto con le Streghe, dall’altra parte Lorenzo, rientrato dall’infortunio muscolare contro il Genoa di fine settembre. A presentare il derby in famiglia ci ha pensato proprio il più piccolo degli Insigne, Roberto, sul Corriere dello Sport:

“Quando ho telefonato a Lorenzo c’era con lui anche Hysaj e ovviamente me lo ha presentato. Se giocheremo tutti, loro staranno entrambi sulla mia fascia. Gli ho detto, vediamo se riesci a prendermi. Ovviamente il pronostico è a favore del Napoli ma alzi la mano chi si aspettava che la partita con la Roma potesse essere in bilico fino al ’70. Il bello del calcio è anche questo. Non devi mai dare nulla per scontato. Neanche che il Napoli possa vincere a mani basse”.

Entrambi i giocatori sono nati calcisticamente nel Napoli, poi le due strade nel 2013 si sono separate, non prima, però, di giocare una partita insieme grazie a Mazzarri: Napoli-Palermo negli ultimi 6' di gara, esattamente 75 anni dopo l'ultima volta in cui il club partenopeo aveva schierato due fratelli in Serie A (16 maggio 1937, gli italo-argentini Antonio e Nicola Ferrara). A fine partita i due si scambieranno sicuramente la maglia, un ricordo da conservare gelosamente nel cassetto e da raccontare ai nipoti.

