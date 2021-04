Benevento-Parma, match della 29esima giornata di Serie A andato in scena al Vigorito, si è concluso col punteggio di 2-2. Dopo un primo tempo in cui Glik è riuscito a concretizzare una delle poche occasioni da rete, nel secondo tempo è arrembaggio Parma: il subentrato Kurtic appoggia di testa il pareggio, ma proprio nel momento migliore dei Ducali, Ionita ribadisce in rete su corner. Ci pensa allora il 22enne rumeno Dennis Man a pareggiare in extremis. Gli uomini di D’Aversa accorciano di una lunghezza sul Torino in 17esima posizione, riscattando un trend negativo che li aveva affossati in penultima posizione. Il Benevento ottiene il secondo risultato utile consecutivo, dando continuità al trionfo maturato con la Juventus