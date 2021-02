La Roma di mister Paul Fonseca non va oltre il deludente 0-0 in casa del Benevento di mister Pippo Inzaghi e rosicchia un solo punticino al Milan incappato nella sonora sconfitta nel derby alla vigilia dello scontro diretto in chiave Champions League. Giallorossi che non riescono a sfondare nemmeno quando il Benevento rimane in 10 uomini per il rosso a Glik. Nel finale Var protagonista: Pairetto concede un penalty alla Roma al minuto 95', ma il Var ravvisa offside di Pellegrini. Di seguito le pagelle dell’incontro per scoprire insieme ai voti dei nostri giornalisti i promossi e i bocciati del match, informazioni utili anche per farvi una prima idea se giocate a qualsiasi Fantacalcio.

Classifiche e risultati

Serie A Roma svogliata, 0-0 contro un Benevento in 10 uomini 2 ORE FA

Le pagelle del Benevento

Lorenzo MONTIPO' 6,5 – Sicuro, soprattutto in uscita. Grande stagione la sua.

Fabio DEPAOLI 6 - Applicato e diligente in fascia.

Kamil GLIK 4 - Scellerata espulsione per somma di gialli, peccato capitale per uno della sua esperienza.

Federico BARBA 7 - Si esalta contro il suo passato, sfoderando una prestazione commovente.

Daam FOULON 6 – Disputa una partita perfetta prima di franare su El Shaarawy. Lo salva il Var.

Artur IONITA 6 – Tanta legna in mezzo al campo

Nicolas VIOLA 5,5 – Stavolta non accende la luce, ma sbaglia troppi palloni in smistamento. (58' CALDIROLA 7 - Il salvataggio sulla linea vale un gol)

Perparim HETEMAJ 6,5 – Moto perpetuo. Encomiabile anche lui. (79' TELLO sv)

Pasquale SCHIATTARELLA 6 - Regia esperta e navigata, è lui a dettare i tempi di pressing e ripiegamenti.

Gianluca CAPRARI 5 – Contro la sua ex squadra non brilla. (67' Roberto INSIGNE 6 - Si sacrifica in copertura nel finale).

Gianluca LAPADULA 6 - Si sbatte, tantissimo. Gladiatore. (79' MONCINI sv)

All. Filippo INZAGHI 6,5 – Benevento da battaglia che firma l’impresa di resistere in 10 contro la terza della classe mettendo in cassaforte un punticino d’oro. Die Hard.

Le pagelle della Roma

Pau LOPEZ 6 – Praticamente inoperoso.

Federico FAZIO 5,5 – Costantemente sull’orlo del rosso, traballa. (71' JUAN JESUS 6 - Ruvido ma efficace).

Gianluca MANCINI 6,5 – Attento dietro, non concede nulla.

Leonardo SPINAZZOLA 6 – Si destreggia bene tra i tre dietro ma non gli riesce di dare qualità quando si propone davanti.

Rick KARSDORP 5,5 – Davvero poca precisione (e qualità) oggi. (71' PEDRO 5,5 - Impatto nullo, o quasi)

Bruno PERES 5,5 - Non incide mai in fascia, opportunità non sfruttata per lui.

Gonzalo VILLAR 6 – Regia pulita e ordinata la sua.

Jordan VERETOUT 5,5 – Stanchissimo dai recenti e ravvicinati impegni, ha pagato dazio. (57’ DZEKO 5,5 – Insomma. Non entra proprio col coltello tra i denti).

Henrikh MKHITARYAN 5 – Spento, irriconoscibile. (81' EL SHAARAWY sv)

Lorenzo PELLEGRINI 6 - Prova in tutti i modi a creare qualcosa, ma è giornata no anche per lui. Quanto meno ci prova, a differenza di molti suoi compagni.

Borja MAYORAL 5 – Inconsistente davanti, polveri bagnatissime per l'ex Real Madrid.

All.: Paulo FONSECA 5 – Roma svogliata, al di là delle assenze. Lo puniamo allora perché incapace di motivare i suoi a dovere: era un’occasione d’oro per la Roma di accorciare sul Milan e i giallorossi non la hanno sfruttata.

Fonseca: "Dzeko capitano? Non rispondo a questa domanda..."

Serie A Benevento-Roma, moviola: giusto non dare rigore al 96' UN' ORA FA