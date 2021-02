Rivivi insieme a noi tutti gli episodi controversi del match tra Benevento e Roma (qui la DIRETTA), valido per la 23esima giornata di Serie A, arbitrato dal sig. Luca Pairetto di Nichelino. Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita in corso allo stadio Vigorito di Benevento (partita finita 0-0).

Classifiche e risultati

Serie A Roma svogliata, 0-0 contro un Benevento in 10 uomini 36 MINUTI FA

La moviola di Benevento-Roma

15' GOL ANNULLATO AL BENEVENTO - A segno Lapadula su assist di Viola, ma l'arbitro annulla tutto per fuorigioco. Lapadula era oltre l'ultimo difensore Mancini: al VAR confermano.

20' FAZIO AMMONITO - Il difensore argentino si prende subito un giallo per un fallo da dietro su Lapadula. Giusta la decisione di Pairetto.

33' ANCORA FAZIO-LAPADULA - Nuovo contatto tra i due, questa volta a gioco fermo. Fazio, già ammonito, dà una manata all'attaccante del Benevento. Pairetto non interviene. Ci stava il secondo giallo.

45' AMMONITO GLIK - Giallo per il difensore polacco che interviene nei pressi del limite dell'area su Mkhitaryan. Era diffidato e salterà quindi la prossima contro il Napoli.

58' ESPULSO GLIK - Già ammonito (e squalificato), Glik si prende anche il secondo giallo per un intervento in ritardo su Mkhitaryan. Inevitabile l'espulsione.

Glik - Benevento-Roma - Serie A 2020/2021 - Getty Images Credit Foto Getty Images

95' ESPULSO INZAGHI - Dalla panchina viene espulso anche l'allenatore del Benevento, Filippo Inzaghi. Il tecnico dei campani era già stato ammonito per proteste all'84', viene poi espulso al 95' in seguito ad altre proteste e per essere uscito dall'area tecnica.

96' RIGORE PER LA ROMA, TOLTO DALLA VAR - Foulon interviene fallosamente su El Shaarawy in area di rigore al 96'. Pairetto indica il dischetto del rigore, ma interviene la VAR. C'era una posizione di fuorigioco precedente di Pellegrini prima del servizio per El Shaarawy. Giusto togliere il rigore.

La squadra arbitrale

Arbitro: Luca Pairetto di Nichelino

Assistenti: Costanzo e Prenna

Quarto uomo: Giovanni Ayroldi

VAR: Daniele Chiffi

AVAR: Del Giovane

Fonseca: "Dzeko capitano? Non rispondo a questa domanda..."

Serie A Roma svogliata, 0-0 contro un Benevento in 10 uomini 36 MINUTI FA