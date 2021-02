Benevento e Sampdoria dividono la posta con un 1-1 nel lunch-match di metà classifica della 21a giornata di Serie A. Allo stadio "Ciro Vigorito" succede tutto nella ripresa: sanniti in vantaggio al 55' con l'ex Caprari, che fa passare il pallone tra il primo palo e un colpevole Audero. Poi entra Damsgaard e cambia il match: è il giovane danese, infatti, a pescare Keita Baldé, in gol all'80'. Vediamo insieme migliori e peggiori del match.

Lorenzo MONTIPO' 6: sembra aver corretto le proprie incertezze in uscita. Discreta prestazione anche tra i pali.

Fabio DEPAOLI 6,5: nella gara di andata vestiva la casacca blucerchiata. Contro la sua ex squadra e all'esordio in maglia sannita, disputa un buon match neutralizzando Jankto dalla sua. Qualche difficoltà in più, invece, nel contenere Keita Baldé.