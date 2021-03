Al Vigorito importante successo in chiave Europa per il Verona di Juric che archivia la pratica Benevento già nel primo tempo. Determinanti due errori grossolani del difensore di Inzaghi, Dam Foulon, subentrato a Letizia al 12’ per infortunio. Il belga prima lascia solo Faraoni che segna l’1-0 di testa su cross di Lazovic, poi trafigge Montipò con un clamoroso autogol, infine lascia il campo al 45’, richiamato in panchina dal suo allenatore. Nella ripresa tris di Lasagna, a segno per la prima volta con la maglia degli scaligeri. Hellas a 6 punti dal sesto posto. Continua, invece, il periodo nero delle Streghe che non vincono dallo scorso 6 gennaio. Diamo i voti ai protagonisti del Vigorito.

--- Le pagelle del Benevento ---

Lorenzo MONTIPO' 5,5 - Evita la figuraccia al Benevento allungando sulla traversa un bel tiro di Barak appena dopo aver subito l'autogol di Foulon. Ha qualche responsabilità sul terzo gol di Lasagna

Fabio DEPAOLI 4,5 - Zaccagni e Lazovic fanno il bello e il cattivo tempo dalla sua parte (dal 46' IMPROTA 5,5 - Limita i danni nella ripresa)

Luca CALDIROLA 5 - Insufficiente come tutta la retroguardia di Inzaghi

Kamil GLIK 5 - Intervento a vuoto sul 3-0, cade miseramente come i compagni di reparto

Gaetano LETIZIA S.V. - Esce piangendo dopo pochi minuti per un guaio muscolare (dal 12' FOULON 4 - Entra molto concentrato e salva subito il risultato su un cross di Zaccagni per Lasagna. L'unica nota positiva della sua serata. Prima commette un errore grossolano lasciando Faraoni libero sull'1-0 veronese, poi va in tilt beffando Montipò con un autogol di testa. 33' disastrosi - dal 46' TUIA 5,5 - Qualche errore di troppo)

Perparim HETEMAJ 5,5 - E' comunque l'ultimo a mollare in una gara in cui ha fatto fatica a mettersi in mostra

Pasquale SCHIATTARELLA 5,5 - Da segnalare una crescita dal punto di vista atletico. Poco altro

Artur IONITA 4,5 - Chi l'ha visto?

Roberto INSIGNE 5,5 - L'unico tiro in porta del Benevento arriva dai suoi piedi (dal 54' VIOLA 5,5 - Entra a partita ormai compromessa)

Marco SAU 4,5 - Non sfrutta l'occasione concessa da Inzaghi. Fantasma

Gianluca LAPADULA 5 - Partita nervosa e condita da un sacco di errori (dal 75' GAICH S.V.)

All. Filippo INZAGHI 5 - Una sola vittoria negli ultimi due mesi. Così la salvezza non è più una certezza

--- Le pagelle dell'Hellas Verona ---

Marco SILVESTRI 6 - Reattivo sull'unico tiro di Insigne della partita, per il resto spettatore non pagante

Giangiacomo MAGNANI 6,5 - Grazie al suo apporto gli attaccanti di Inzaghi non riescono mai ad arrivare al tiro (dall'85' DAWIDOWICZ S.V.)

Koray GUNTER 6,5 - Attentissimo in copertura, sfiora il gol nella ripresa su una bella incursione

Federico CECCHERINI 6 - Schierato a sorpresa dal 1' fa una bella figura in retroguardia (dal 79' LOVATO S.V.)

Marco Davide FARAONI 7 - Da quinto a quinto: il cross di Lazovic è un cioccolatino, lui non deve far altro che depositare il pallone in rete. Nella ripresa impreziosisce la sua prestazione con l'assist a Lasagna per il 3-0

Adrien TAMEZE 6 - Instancabile a centrocampo. Esce al 65' per un problemino al polpaccio sinistro (dal 66' STURARO 6 - Ordinaria amministrazione)

Miguel VELOSO 6,5 - Il faro del gioco di Juric, difficile togliergli palla

Darko LAZOVIC 6,5 - Una furia sull'out sinistro: non a caso dalla sua parte arriva l'1-0

Antonin BARAK 6 - Altra prova convincente condita da una traversa con un gran tiro da fuori

Mattia ZACCAGNI 6,5 - E' suo il cross dell'autogol di Foulon. Sempre decisivo (dal 79' BESSA S.V.)

Kevin LASAGNA 6,5 - Primo gol con la maglia del'Hellas. Finalmente (dall'85' FAVILLI S.V.)

All. Ivan JURIC 6,5 - Dopo il pareggio in rimonta contro la Juventus, il suo Verona non sbaglia al Vigorito, chiudendo la pratica già dopo mezz'ora. Un'iniezione di fiducia per la volata europea

