Che rischio per Gianluigi Buffon. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il portiere della Juventus - sceso in campo titolare nel match contro il Parma - ha bestemmiato durante l'anticipo della 13a giornata, mentre discuteva col giovane Manolo Portanova. Prova televisiva? Niente da fare, perché il caso è molto diverso rispetto a quanto capitato settimana scorsa con Cristante che è stato poi squalificato per una giornata.

Buffon ha bestemmiato durante una conversazione con Portanova, ma in un momento in cui non c'era un primo piano della telecamera. Benché siano circolati degli audio del 'dialogo' con il giovane juventino, non c'è un video dal quale estrapolare il labiale. Ecco che il Giudice sportivo non ha applicato nessuna squalifica, non avendo il materiale per la prova televisiva.

Nel caso di Cristante, invece, c'era il replay del suo autogol durante il match contro il Bologna, con tanto di bestemmia per il disappunto. In quel caso c'erano le immagini, con il labiale a disposizione, per 'certificare' il fatto di aver detto la bestemmia.

