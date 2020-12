La notizie è delle ultime ore ed è una di quelle capace di generare apprensione all'interno dell'intero ambiente della Serie A, indipendentemente da classifica e calendario: l'Agenzia delle Entrate - attraverso l'emanazione di una circolare - blocca il Decreto Crescita, l'estensione del Decreto Legislativo emanata nell'aprile 2019 con lo scopo di garantire sgravi fiscali a tutti gli sportivi professionisti che avrebbero trasferito la propria residenza fiscale in Italia. Le società, per intenderci, avrebbero potuto aggiudicarsi top players da stipendi milonari in giro per l'Europa avendo a disposizione la possibilità di abbattere le imposte sugli ingaggi degli stessi calciatori per cifre che potevano oscillare dal 25% al 45%. Tutto fermo, però: il motivo, secondo il Fisco, sarebbe la mancanza di un decreto attuativo - l'ormai famosissimo DPCM - che permettesse la reale entrata in vigore del Decreto Crescita.

Ed ecco che il proliferare di top player nel nostro campionato - oltre che al crescente appeal della Serie A - è da attribuirsi proprio ai vantaggi legati al Decreto Crescita. Manovre di mercato importanti come quelle che hanno portato in Italia calciatori come Lukaku, Ibrahimovic, de Ligt o Christian Eriksen non sarebbero potute stare in piedi senza la presenza di consistenti agevolazioni fiscali garantite dal Governo. Importante specificare come le società italiane non abbiano commesso alcuna irregolarità, bensì il terremoto sia stato causato da una mancanza del Governo sul piano attuativo. La nuvola nera che si avvicina inesorabile sulla Serie A, però, sarebbe legata alla possibilità di un valore retroattivo di questo blocco emanato dall'Agenzia delle Entrate. Ci spieghiamo: se ciò accadesse, Inter, Milan, Juventus e tutte le altre società della nostra Serie A sarebbero chiamate a versare al Fisco italiano l'intera somma di denaro che gli era stato consentito di risparmiare nelle trattative con l'estero nell'ultimo anno e mezzo. Una brutta batosta che potrebbe mettere in ginocchio anche la più solida delle realtà.

Cosa bisogna aspettarsi, allora, da questo scossone economico? La più semplice delle soluzioni è che il Governo metta nero su bianco al più presto un DPCM in grado di rendere attivo il Decreto Crescita e placare il caos che potrebbe seguire al suo recente blocco. Il problema è che, se dopo un anno e mezzo non si è riusciti ad emanare il necessario decreto attuativo, rimane difficile pensare che esso possa essere messo in piedi e reso ufficiale nel giro di qualche settimana. A questo si aggiunge il fatto che la situazione fiscale attuale - condita con lo spettro di un "rimborso" nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - potrebbe portare i top club del nostro campionato a non lanciarsi in grandi investimenti e acquisti nella sessione di calciomercato ormai alle porte. Occorre fare un esempio: considerando l'attuale stipendio netto di Paul Pogba - da sempre obiettivo della Juventus - di circa 15 milioni, se con il Decreto Crescita il lordo si sarebbe aggirato intorno ai 22,5, senza di esso un eventuale acquirente sarebbe costretto a pagarne 8 in più: un sovrapprezzo che potrebbe caratterizzare un vero e proprio disincentivo nel concretizzare la trattativa...

