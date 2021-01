Un super Boga e il giovane Raspadori permettono al Sassuolo di rialzare la testa dopo la brutta sconfitta subita nell'ultimo turno contro l'Atalanta. Contro il Genoa succede tutto nel secondo tempo: dopo il palo colpito da Scamacca nella prima frazione e le occasioni sprecate da Caputo e Djuricic, i neroverdi la sbloccano al 52esimo con Boga, cinico nel freddare Perin da posizione defilata con un destro preciso. Il Genoa però è vivo e dieci minuti dopo pareggia con Shomurodov: per l'uzbeko - dopo l'assist della scorsa giornata - l'incornata sul cross di Ghiglione vale il secondo gol in campionato. Partita che sembra destinata al pareggio, ma Ballardini non aveva ancora fatto i conti con Raspadori. Il classe 2000, entrato da meno di dieci minuti, si fa trovare al posto giusto sul cross morbido messo in mezzo da Boga e - di testa - spedisce il pallone del KO alle spalle di Perin. Sassuolo che vola momentaneamente al quarto posto a quota 29 punti, il Genoa - al primo stop della nuova gestione Ballardini - rimane fermo a 11 al penultimo posto in classifica.