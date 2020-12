Pari-show al Dall’Ara tra Atalanta e Bologna con le due squadre che si prendono un tempo a testa. Nel primo parziale monologo nerazzurro certificato da una doppietta di Muriel in due minuti tra il 22’ e il 23, prima su rigore guadagnato da Ilicic poi con un tap-in dopo un rinvio maldestro di Dijks. Nella ripresa la clamorosa rimonta rossoblù in 9’ firmata Tomiyasu-Paz. Ecco i voti dei protagonisti.

Il Bologna rimonta l’Atalanta in 9’: 2-2 al Dall’Ara

Angelo DA COSTA 6 - Dice di no al tris di Ilicic, non fa grossi errori

Takehiro TOMIYASU 7 - Schierato titolare per dare un po' di respiro a De Silvestri si rivela l'uomo della rimonta. Primo gol in campionato

Gary MEDEL 6,5 - Un gladiatore in cabina di regia rossoblù

Mitchell DIJKS 5 - In difficoltà sulle scorribande di Hateboer, regala il pallone a Muriel per il raddoppio (dal 78' PAZ S.V .)

Andri BALDURSSON 5,5 - Esordio da titolare difficile per il classe 2002 islandese (dal 66' SVANBERG 6 - Suona la carica nella ripresa)

Musa BARROW 5 - L'ex di turno troppo timido. Pochi spunti, praticamente mai in partita, non incide. (dal 66' ORSOLINI 6,5 - Al rientro dall'infortunio confeziona il gol di Tomiyasu)

All. Sinisa MIHAJLOVIC 6 - La svolta con i cambi. Prima vittoria dopo 2 punti in 4 partite. Può essere un nuovo inizio.

La gioia di Paz per il gol in Bologna-Atalanta, Getty Images

Pierluigi GOLLINI 6 - Non ha responsabilità sui due gol del Bologna

Rafael TOLOI 6 - Dopo un avvio di gara perfetto, è costretto a dare forfait per il riacutizzarsi di una noia muscolare (dal 36' PALOMINO 5,5 - Qualche sbavatura di troppo, non è un caso che il Bologna recupera con lui in campo)