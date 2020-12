Come prevedibile, dopo la mancata convocazione per il match contro la Roma dello scorso week end, il Papu Gomez non figura ancora nella lista dei convocati di Gian Piero Gasperini. Nessun saluto quindi prima della fine dell'anno, considerando che quella contro il Bologna è l'ultima partita nel 2020 per l'Atalanta. Insomma, niente di nuovo: quella contro la Juventus resta l'ultima presenza in carriera con i bergamaschi per Gomez che dovrebbe partire nel mercato di gennaio.