Tripletta di Palacio e Fiorentina con l’amaro in bocca: 3-3 al Dall’Ara tra il Bologna e i viola. Partita elettrizzante e ricca di colpi di scena: toscani per tre volte in vantaggio (doppietta di Vlahovic e gol di Bonaventura) e per tre volte recuperati. Sempre con lo stesso copione: magia di Vignato, rete dell’argentino. Asse di fuoco, con la complicità di una più che discutibile retroguardia della formazione di Iachini. La Fiorentina non si allontana definitivamente dalla zona retrocessione (ora a -4), per Mihajlovic è praticamente fatta.

Dusan Vlahovic - Bologna-Fiorentina Serie A 2020-21 Credit Foto Imago

Il tabellino

Serie A Bologna-Fiorentina: probabili formazioni e statistiche 30/04/2021 A 07:52

BOLOGNA-FIORENTINA 3-3 (primo tempo 1-1)

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu (76' Skov Olsen), Soumaoro, Danilo, De Silvestri; Svanberg, Soriano; Orsolini, Vignato (90' Juwara), Barrow; Palacio. All. Mihajlovic.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Amrabat, Pulgar, Bonaventura (82' Castrovilli), Biraghi (68' Igor); Vlahovic, Ribery (76' Kouame). All. Iachini.

Gol: 22' rig. Vlahovic (F), 31' Palacio (B), 64' Bonaventura (F), 7'1 Palacio (B), 74' Vlahovic (F), 84' Palacio (B)

Assist: Vignato (B), Venuti (F), Vignato (B), Vignato (B)

Ammoniti: Soumaoro (B), Svanberg (B), Milenkovic (F), Igor (F)

Arbitro: Dionisi.

La cronaca in 8 momenti chiave

22' GOL DI VLAHOVIC - Botta dalla trequarti di Pulgar, il pallone colpisce la mano di Soumaoro: rigore per la Fiorentina. Esecuzione perfetta dell'attaccante.

31' GOL DI PALACIO - Palla straordinaria di Vignato per il taglio dell'argentino, che a tu per tu con Dragowski non sbaglia.

36' DRAGOWSKI SU BARROW - Altra palla pazzesca di Vignato, in trance agonistica: bravo il portiere della Fiorentina a coprire lo specchio in uscita.

44' OCCASIONE PER BONAVENTURA - Grande conclusione dalla trequarti dopo uno stop di petto, pallone alto di poco sopra la traversa.

64' GOL DI BONAVENTURA - Grandissima palla di Venuti dalla destra, l'ex Milan si inserisce benissimo e al volo di sinistro, in allungo, insacca da pochi passi! Imperfetto Svanberg...

71' GOL DI PALACIO - Altro assist splendido di Vignato, l'argentino taglia sul primo palo e spizza benissimo sul secondo.

74' GOL DI VLAHOVIC - Sta succedendo di tutto: calcio d'angolo, Soumaoro ostacola Skorupski e l'attaccante viola insacca sul secondo palo da pochi passi.

84' GOL DI PALACIO - Pazzesco: altra meraviglia di Vignato, che trova il corridoio per l'argentino bravo a insaccare da due passi.

Il momento social

Il migliore

Emanuel VIGNATO – Una meraviglia: pennella due assist al bacio per Palacio. In trance agonistica dopo una prima mezz’ora di ambientamento.

Il peggiore

Adama SOUMAORO – Ha il duro compito di tenere Vlahovic: soprattutto nel primo tempo i corpo a corpo sono tanti, il giallo prematuro pesa. Il suo braccio largo causa il rigore per la Fiorentina: ingenuità. E ostacola involontariamente Dragowski nel 3-2.

Mihajlovic: "Se non vuoi vergognarti, devi fare il massimo"

Calcio Documentario su Astori: il set è il Museo di Coverciano 28/04/2021 A 20:22