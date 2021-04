Romelu Lukaku (su assist di Bastoni) e volano a +8 dai cugini rossoneri, fermati a San Siro dalla Sampdoria nel lunch match. Mercoledì i nerazzurri avranno la possibilità di aumentare il divario nel recupero delle 18:45 contro il Sassuolo. Lo Scudetto sembra ormai una formalità. Diamo i voti ai protagonisti del Dall'Ara. Inter spietata al rientro dalla sosta nazionali. Gli uomini di Conte archiviano la pratica Bologna grazie al 20° gol stagionale di(su assist di Bastoni) e volano a +8 dai cugini rossoneri, fermati a San Siro dalla Sampdoria nel lunch match. Mercoledì i nerazzurri avranno la possibilità di aumentare il divario nel recupero delle 18:45 contro il Sassuolo. Lo Scudetto sembra ormai una formalità. Diamo i voti ai protagonisti del Dall'Ara.

--- Le pagelle del Bologna ---

Federico RAVAGLIA 6 - Non può fare nulla di più sull'incornata di Lukaku, viene graziato dal palo nella ripresa

Takehiro TOMIYASU 5 - Costretto a lasciare il campo dopo mezz'ora per infortunio: nell'azione prima di uscire, però, l'Inter segna facendo razzie nel suo territorio (dal 33' DE SILVESTRI 5,5 - Soffre l'entusiasmo dell'Inter sulla sinistra come il suo predecessore)

DANILO 5 - Si perde Lukaku in occasione del gol partita

Adama SOUMAORO 5,5 - Fa a sportellate con Lukaku avendo la peggio

Mitchell DIJKS 6 - Contiene Hakimi. Per stasera basta e avanza (dall'80' JUWARA S.V.)

Jerdy SCHOUTEN 6,5 - Si danna in mezzo al campo dando ordini ai suoi e arrivando anche alla conclusione. Solo Handanovic gli nega la gioia del gol. Il migliore del Bologna

Nicolas DOMINGUEZ 5 - Troppo fuori dal gioco (dal 69' SVANBERG 5 - Vedi Dominguez)

Andreas SKOV OLSEN 5,5 - Gli impegni della nazionale danese sembrano avergli tolto fraschezza e fiato (dall'80' ORSOLINI S.V.)

Roberto SORIANO 5,5 - Tocca tantissimi palloni, ma alla fine decide poco. L'occasione forse più ghiotta dei suoi gli capita alla fine del primo tempo. Tap-in fuori

Nicola SANSONE 5 - Si perde col passare dei minuti (dal 69' VIGNATO 5 - Scampolo di gara non degno di nota)

Musa BARROW 5,5 - Non riesce mai a trovare tiri puliti. Innocuo

All. Sinisa MIHAJLOVIC 5,5 - Siamo alle solite: al Bologna manca una prima punta. La partita degli emiliani non è da buttare, ma in 90 minuti Handanovic è stato spettatore non pagante. Per puntare ad obiettivi più ambiziosi serve sicuramente di più.

--- Le pagelle dell'Inter ---

Samir HANDANOVIC 6 - Una smanacciata per deviare il tiro forte ma centrale di Schouten. Niente di più

Milan SKRINIAR 6 - Una sola sbavatura, nel finale, ma Svanberg spreca tutto

Andrea RANOCCHIA 6,5 - Si fa trovare pronto quando serve. Barrow scompare

Alessandro BASTONI 7 - Sovrapposizione e cross da incorniciare: su quella palla c'era scritto "Spingimi in porta"

Achraf HAKIMI 5,5 - Stanco e svogliato. Serata no

Nicolo BARELLA 6,5 - Corre per 90 minuti recuperando palloni e dettando verticalizzazioni. L'anima dell'Inter di Conte (dal 90' VECINO S.V.)

Marcelo BROZOVIC 6 - Pasticcia un po' nel finale, ma nel complesso gara di grande quantità

Christian ERIKSEN 6 - Un tiro di poco a lato e tanta corsa. Prestazione sufficiente, ma niente di più (dal 61' GAGLIARDINI 5,5 - Offre più fisicità del danese, ma i nerazzurri perdono in qualità)

Ashley YOUNG 6,5 - Copre bene su Skov Olsen e serve coi giri giusti Bastoni nell'azione del gol (dal 71' DARMIAN 5,5 - Soffre Juwara nel finale)

Lautaro MARTINEZ 6,5 - Aiuta tanto i compagni in fase difensiva tornando spesso nella sua metà campo. Il palo gli nega il 2-0 nella ripresa (dal 71' SANCHEZ 5,5 - Si vede poco)

Romelu LUKAKU 7 - 20 gol in campionato. L'uomo copertina, sempre e comunque

All. Antonio CONTE 6,5 - Dopo tre settimane di stop (due per le nazionali e una per il rinvio di Inter-Sassuolo dell'ASL di Milano) la sua squadra è la stessa: spietata, cinica e solida. L'abbraccio con Oriali a fine partita sa di Scudetto. E non potrebbe essere altrimenti

