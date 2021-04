29esima giornata di campionato, dopo la pausa per le nazionali, contraddistinto dal ritorno in campo della capolista in solitaria: lo spettro del Covid aleggia ma le partite si disputareanno regolarmente alla luce degli ultimi confortanti test , tutte. Il Milan proverà a tenere il passo dei "cugini", la Juventus a rialzarsi dopo il clamoroso tonfo interno contro il Benevento. Focus su zona Champions League e salvezza: c'è parecchia bagarre su entrambi i fronti.

La sosta forzata ha spezzato il ritmo nerazzurro?

Dopo tre settimane di stallo torna in campo la capolista in quel di Bologna, contro la sbarazzina compagine di mister Sinisa Mihajlovic, per consolidare (definitivamente?) il primato in ampia solititudine. Orfano di Skorupski, il team emiliano dovrà contenere la forza d’urto del duo d’attacco Lukaku e Lautaro e del loro supporting cast. Si salvi chi può. Unica incognita: la sosta nel momento di massimo splendore avrà rotto il ritmo nerazzurro?

Ibra mette pressione all’Inter?

Zlatan Ibrahimovic – rinvigorito dalla parentesi con la Nazionale svedese da cavallo di ritorno – proverà a trascinare il Milan contro la Sampdoria, nel remake della sua prima apparizione in rossonero nella scorsa stagione. L'imperativo categorico per Pioli è quello di mettere pressione all’Inter portandosi provvisoriamente a -3 e al contempo sigillare il piazzamento Champions: la vittoria con la Fiorentina ha restituito certezze e la Samp di Ranieri per quanto avversario ostico e compatto non sembra essere uno scoglio insormontabile.

La Juve si rialza?

Dopo l’umiliante ko rimediato contro il Benevento per la Juve di mister Pirlo è giunto il momento di dare risposte concrete, in campo. C’è una ghiotta occasione per farlo: il derby della Mole col pericolante – ma tignoso – Toro di mister Davide Nicola. La tradizione è incoraggiante, ma il vento è cambiato e la Juventus non parte favorita per partito preso quest’anno. Contro nessuna squadra.

Napoli, Atalanta, Roma e Lazio: chi rischia?

Sulla carta rischia più la Roma a Sassuolo tra le candidate alla corsa Champions: dopo qualche passaggio a vuoto di troppo la banda Fonseca dovrà battere un colpo contro un’esponente (di lusso) della classe media della Serie A. Sarà un match da tempi del Covid: neroverdi falcidiati dopo i focolai nazionali, giallorossi rimaneggiati causa infortuni vari. Le altre sulla carte non dovrebbero incappare in grosse insidie, anche se l’Udinese di Gotti sarà una brutta gatta da pelare per la Dea.

Parma e Cagliari, non si può sbagliare

Parma e Cagliari ci credono ancora, ma ulteriori passi falsi potrebbero costare caro. I ducali fanno visita al Benevento di mister Inzaghi reduce dal roboante successo di Torino contro la Juventus, mentre il Cagliari ospiterà l’ostico Verona: non sarà facile ma i tre punti avrebbero i crismi della bombola dell’ossigeno, per entrambe.

Le altre partite

