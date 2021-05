La Juventus fa il suo regolando la pratica Bologna nel giro di un tempo. Pirlo sorprende tutti con l’esclusione di Cristiano Ronaldo per scelta tecnica, ma la Juve senza il portoghese davanti gira che è un piacere. Inserimenti, tocchi di prima. Il Bologna dietro ci mette del suo lasciando grandi spazi e così per i bianconeri è tutto facile: apre Chiesa e alla mezz’ora raddoppia Morata su ‘cioccolatino’ di Dybala; poi, prima dell’intervallo, Rabiot chiude un’azione tutta di prima. A inizio secondo tempo Morata aumenta il bottino con la complicità decisiva di Skorupski. Insomma, in campo tutto facile. Il resto è sguardo a smartphone e tablet in panchina... fino alla certezza: l'1-1 tra Napoli e Verona vale il 4° posto Champions.

Il tabellino

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri (68’ Faragò), Medel (Antov), Soumaoro, Tomiyasu; Schouten (80’ Baldursson), Svanberg; Skov Olsen (58’ Orsolini), Vignato (58’ Sansone), Barrow; Palacio.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt (46’ Bonucci), Chiellini (59’ Arthur), Alex Sandro; Kulusevski, Danilo, Rabiot, Chiesa (58’ McKennie); Dybala, Morata.

Gol: 6’ Chiesa, 29’ e 47’ Morata, 45’ Rabiot; 85’ Orsolini.

Assist: Dybala, Kulusevski, Szczesny; Palacio.

Note – Ammoniti: Morata, McKennie; Medel.

La cronaca in 7 momenti chiave

6’ GOL! JUVENTUS IN VANTAGGIO! CHIESA! Morata apre l'azione con un bel tacco che libera Kulusevski: lo svedese vede l'inserimento di Rabiot, ma la sua conclusione sbatte sulla traversa. Sulla respinta però il più lesto è Chiesa che mette dentro il vantaggio della Juve.

29’ GOOL! RADDOPPIA LA JUVENTUS! MORATA! Ma che giocata, che giocata di Paulo Dybala che ubriaca di finte Schouten, scavalca Skorupski col colpo sotto e di fatto serve un pallone a Morata solo da spingere dentro di testa. Gol di Morata, ma lo show è di Dybala.

42’ RISCHIO JUVE! Fanno tutto da soli i bianconeri, che sfiorano la clamorosa autorete con Danilo. Szczesny appoggia sul brasiliano che poi fallisce clamorosamente il pallone di ritorno e sfera che lambisce il palo della porta bianconera. Che rischio!

45’ GOOL! E FANNO TRE PER LA JUVENTUS! RABIOT! Bella giocata collettiva: Dybala, tocco di prima di Chiesa, Kulusevski a sua volta di prima per l'inserimento centrale di Rabiot che davanti alla porta non sbaglia! Che bella azione dei bianconeri.

46’ SUBITO GOL ANNULLATO AL BOLOGNA! Dormita della Juventus, che dopo il fischio d'inizio subisce l'inserimento centrale di Palacio: Bonucci fa il fuorigioco ma rischia tantissimo, Palacio aveva scavalcato Szczesny.

47’ GOL! MORATA! POKER JUVE! Lancio lungo di Szczesny, Morata scappa sul filo del fuorigioco e col diagonale sinistro a mettere dentro. Male Skorupski, che poteva far meglio. Poker Juve, partita in ghiaccio.

85’ GOL! ACCORCIA IL BOLOGNA! ORSOLINI! Bella palla di Palacio, Orsolini anticipa Bonucci e con un destro incrociato sul secondo palo buca Pinsoglio.

MVP

Dybala. Inventa dribbling, sforna assist, illumina il gioco. Il migliore in campo della Juventus, pur senza segnare.

Pagelle

Fantacalcio

PROMOSSO: Morata. Una doppietta, niente di meglio per un attaccante.

BOCCIATO: Skorupski. Quattro gol incassati e sul secondo di Morata poteva far meglio.

Riconferma, 4° posto, futuro CR7: Pirlo prima del Bologna in 200''

