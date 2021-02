Dopo la batosta subita in casa dal Bayern Monaco, la Lazio si ferma anche in campionato: un grande Bologna, propositivo e attento, vince 2-0 al Dall’Ara con le reti di Mbaye e Sansone. Sconfitta pesante psicologicamente per gli uomini di Inzaghi, che avevano bisogno di ritrovare certezze dopo la Champions ma rischiano di perdere terreno dal quarto posto. Ottima prova dei ragazzi di Mihajlovic, ma ci sono anche gli episodi a determinare il risultato finale. Uno in particolare: al 17’ Immobile si fa parare il rigore da Skorupski, due minuti dopo Mbaye sblocca il match. La più classica delle sliding doors che dà coraggio al Bologna e manda in confusione la Lazio. Un gran gol di Sansone nella ripresa chiude il match: i biancocelesti restano a quota 43, a -1 dal quarto posto ma con le rivali che devono ancora scendere in campo; bel balzo per i rossoblù, sempre più tranquilli a quota 28.