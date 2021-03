Calcio

Serie A - Bologna, Mihajlovic: "Ferrero e Morandi, che risate in ospedale!"

SERIE A - Il tecnico del Bologna, alla vigilia del match contro la Sampdoria, racconta il rapporto con Massimo Ferrero e la sua visita in ospedale insieme a Gianni Morandi: "Non sapevo si conoscessero ma poi ho scoperto che Massimo aveva fatto l'autista di Morandi nei suoi primi tempi fra musica e cinema. Sono state le due ore più belle della mia vita in ospedale".

00:01:36, un' ora fa