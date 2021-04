Bologna cade contro l'Inter che prende il largo in classifica. Per Mihajlovic, però, il risultato doveva essere ben diverso Ilcade contro l'che prende il largo in classifica. Perperò, il risultato doveva essere ben diverso dall'1-0 del Dall'Ara targato Lukaku ( il migliore in campo ). Il Bologna ha, infatti, avuto le sue chance, sprecando però troppo davanti alla porta. Poi il tecnico serbo ha lanciato una frecciatina anche al ct del Giappone per aver utilizzato Tomiyasu nel match contro la Mongolia. Mihajlovic continua la sua crociata contro le Nazionali dopo essersi lamentato con Mancini per la convocazione di Soriano.

Classifiche e risultati

Serie A Inter, scatto Scudetto: doma il Bologna e va a +8 dal Milan 4 ORE FA

"Abbiamo avuto tante occasioni, ma se non le sfrutti..."

C’è stata l’occasione di Soriano, quella di Orsolini, quella di Svanberg e quella di Sansone. Sono palle che è più facile sbagliare che altro. L'Inter ha avuto un’occasione e hanno segnato. Se non sfrutti quelle occasioni contro queste squadre è difficile. Penso che abbiamo fatto bene, anche meglio dell’Inter. Li abbiamo messi in difficoltà, ai miei ragazzi non posso dire nulla. Ci manca questo, ma è da due anni che ci manca. Dicono che, se ci fosse stata una punta, avremmo fatto magari più gol. Siamo andati in gol con 16 giocatori diversi, se avessimo una prima punta da 15 gol, come ce l’hanno tutte le squadre, magari avremmo giocato meglio o peggio. Però se su quei gol ne metti 15 non so quanti punti ti portano

Romelu Lukaku esulta dopo il gol - Bologna-Inter Serie A 2020-21 Credit Foto Getty Images

"Siamo stati superiori all'Inter"

Di più il fatto che abbiamo sempre giocato per vincere, quello che mi è piaciuto di meno è non aver sfruttato le occasioni che abbiamo avuto. Almeno una avremmo dovuto sfruttarla. Come prestazione e come atteggiamento però, sono contento. A me non piace perdere, ma oggi siamo stati superiori a un'avversaria come l'Inter, prima in classifica. La differenza è che se a loro capita una mezza occasione la mettono dentro

Su Tomiyasu...

Infortunio Tomiyasu? Quando uno va in Nazionale a giocare la Coppa del Nonno, nella partita contro la Mongolia in cui si vincevano 14-0, poi finisce così. Io non faccio il ct, ma alla fine paghiamo sempre noi

Mihajlovic: "Al posto di Soriano avrei mandato Mancini a..."

Serie A Mihajlovic: "Medel al Boca? Voglio la maglia per fare il figo" IERI A 18:50