Si allunga la lista degli indisponibili alla corte di Sinisa Mihajlovic : dopo Dijks, Poli e Medel in casa Bologna si ferma anche Skov Olsen , infortunatosi nel corso della sfida di domenica tra la sua Danimarca e l'Islanda . Gli esami hanno riscontrato una frattura non complicata della seconda vertebra lombare , un infortunio che lo costringerà a rimanere lontano dal campo per almeno sei settimane .

Stop proprio sul più bello: l'attaccante danese, infatti, stava vivendo uno splendido periodo di forma. Gol in campionato nella sfida del suo Bologna contro il Parma, gol e premio di man of the match nell'amichevole della Danimarca vinta per 4-0 contro le Far Oer. Di nuovo titolare contro l'Islanda, poi l'infortunio che lo ha costretto a lasciare il campo al 66'. Brutte notizie per i fantallenatori che avevano deciso di puntare su di lui.