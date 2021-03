Calcio

Serie A - Bologna, Sinisa Mihajlovic: "Sai della moglie di Churchill e dello spazzino?"

SERIE A - Sinisa Mihajlovic ha spiazzato tutti come sempre in conferenza stampa. L'allenatore del Bologna ha spiegato un concetto relativo all'importanza della donna per un uomo. Ecco il racconto della leggenda metropolitana sulla moglie di Winston Churchill e uno spazzino...

