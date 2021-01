Altra tegola per Sinisa Mihajlovic . Il Bologna , che domenica sarà impegnato nella gara casalinga contro la Roma, dopo aver perso Orsolini, Sansone e forse Poli e Skov Olsen, dovrà fare a meno anche del proprio portiere titolare Lukasz Skorupski. Il comunicato della società : “Durante l’allenamento di oggi Lukasz Skorupski ha riportato la frattura composta della falange prossimale del quarto dito della mano sinistra“.

I tempi di recupero saranno valutati nei prossimi giorni ma come riportato dal Corriere di Bologna, il portiere tornerà in campo verso l'inizio del prossimo anno. L'estremo difensore sarebbe stato un'ex della sfida, vista la sua permanenza nella Roma tra il 2015 al 2018, compresa l'esperienza in prestito all'Empoli nel 2017.