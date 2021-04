Bologna-Spezia, match valido per la 31esima giornata di Serie A andato in scena al Dall’Ara, si è concluso col punteggio di 4-1 in favore della squadra di Mihajlovic . Partenza veloce dei rossoblu nel primo tempo, che ricavano un doppio vantaggio dopo soli 20’: prima il rigore di Orsolini su ingenuità di Bastoni, poi l’appoggio comodo di Barrow su servizio di Schouten. Poi lo Spezia cresce, e il tocco chirurgico di Ismajli su corner accorcia le distanze al termine del primo tempo. Ma è un doppio blitz di Svanberg su corner – prima su sponda aerea di Danilo, poi su fendente di Barrow - a mettere in ghiaccio il match prima del 60’. Con questo successo, il Bologna riscatta un periodo buio, mettendo in cassaforte la salvezza. Lo Spezia di Italiano invece comincia a preoccuparsi, data la clamorosa resurrezione del Cagliari di ieri.

Tabellino

BOLOGNA-SPEZIA 4-1

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri (80’ Mbaye), Danilo, Soumaoro, Dijks (87’ Antov); Schouten, Svanberg (67’ Dominguez); Orsolini (67’ Skov Olsen), Soriano (80’ Sansone), Barrow; Palacio. All. Mihajlovic

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Erlic (74’ Terzi), Ismajli, Bastoni (74’ Marchizza); Sena (66’ Acampora), Ricci, Maggiore; Verde (66’ Agudelo), Nzola, Gyasi (83’ Piccoli). All. Italiano

Arbitro: Marco Piccinini.

Gol: 12’ Orsolini (B), 18’ Barrow (B), 35’ Ismajli (S), 55’ Svanberg (B), 60’ Svanberg (B)

Assist: Schouten (B), Danilo (B), Barrow (B)

Ammoniti: Bastoni (S), Soumaoro (B)

La cronaca in 9 momenti chiave

9’ - ORSOLINI SI DIVORA UN GOL! Il filtrante di Schouten trapassa l'intera difesa dello Spezia, Orsolini si trova a tu per tu col portiere in posizione defilata. Il suo tiro non trova lo specchio della porta!

11’ - RIGORE PER IL BOLOGNA! Tocco di braccio plateale di BASTONI! Il difensore delle Aquile sembra essersi sbilanciato, non calcolando il rimbalzo del pallone.

12’ – GOL! ORSOLINI NON SBAGLIA! 1-0 BOLOGNA! Il n. 7 rossoblu si scrolla di dosso le critiche!

18’ - GOL! 2-0 BOLOGNA CON BARROW, su passaggio comodo di SCHOUTEN. Ma tutto nasce dall'ottima giocata di Soriano, che si gira nella propia metacampo e serve la corsa di Schouten. A quel punto Schouten e Barrow si trovano soli contro Provedel. Schouten sceglie l'altruismo e serve Barrow che appoggia a porta vuota.

35’ - GOL! 2-1 SPEZIA CON ISMAJLI! Il difensore tocca di punta su corner di Bastoni!

38’ - PALO PER IL BOLOGNA! Barrow aggancia su calcio di punizione e colpisce il ferro! Soumaoro, sbilanciato, si vede sfilare il pallone accanto e non ribatte a porta sguarnita.

55’ - GOL! 3-1 DEL BOLOGNA CHE ALLUNGA CON SVANBERG! Su corner di Orsolini, flipper di colpi di testa: la sponda di DANILO apparecchia per l'aggancio di Svanberg, che conclude in rete!

60’ - GOL! 4-1 BOLOGNA! DOPPIETTA DI SVANBERG, che incorna sul secondo palo dal corner di BARROW.

65’ - ORSOLINI STAMPA UN TIRO SULLA TRAVERSA! Il n. 7 rossoblu fa tutto da solo, si accentra in area di rigore e scaglia un missile.

MVP

Mattias SVANBERG: un’ammonizione ingenua, qualche sbavatura. Però il piede c’è, e il suo lancio propizia il rigore realizzato da Orsolini. La doppietta da rapace d’area di rigore su due corner in rapida sequenza gli vale il premio di MVP.

Fantacalcio

PROMOSSO - MUSA BARROW: gol e assist, col minimo sforzo. Prima Schouten gli regala un cioccolatino da appoggiare in rete a porta sguarnita, poi un cross teso al bacio per l'incornata di Svanberg.

BOCCIATO - Emmanuel GYASI: inesistente in attacco, costretto a ripiegare in difesa sotto l'aggressività di Dijks, che non lo molla un secondo.

