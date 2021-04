Il Torino prosegue la striscia di risultati utili in chiave salvezza, ma rimangono solo tre i punti che dividono i granata dal Cagliari terzultimo. Al Dall’Ara il Bologna passa in vantaggio grazie al solito Musa Barrow. Nella ripresa un super-gol di Mandragora ristabilisce la definitiva parità. La squadra di Mihajlovic naviga ormai in acque sicure a quota 38.

Classifiche e risultati

Serie A Bologna-Torino: probabili formazioni e statistiche IERI A 05:27

Il tabellino

BOLOGNA-TORINO 1-1 (primo tempo 1-0)

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Soumaoro, Dijks (dal 55’ De Silvestri); Poli (dal 55’ Schouten), Dominguez (dal 10’ Baldursson – dal 55’ Svanberg); Orsolini, Soriano, Sansone (dall’82’ Skov Olsen); Barrow. All. Mihajlovic.

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Rincon (dal 71’ Lukic), Mandragora, Verdi (dal 66’ Baselli), Rodriguez (da 66’ Ansaldi); Zaza, Belotti (dal 71’ Sanabria). All. Nicola.

Arbitro: V. Marini

Gol: 25’ Barrow, 57’ Mandragora

Assist: Soriano (1-0)

Ammoniti: Baldursson, Poli, Mbaye, Danilo (B), Nkoulou, Rincon (T)





La cronaca in 4 momenti chiave

25’ VANTAGGIO DEL BOLOGNA - Ha segnato Barrow! Contropiede letale dei padroni di casa, innescato da Soriano: il gambiano stoppa e trafigge Milinkovic-Savic- 1-0 Bologna

42’ CHE OCCASIONE PER IL TORINO - I granata si divorano la rete del pareggio: Singo la mette in mezzo bassa di sinistro per Verdi che, tutto solo, controlla bene ma non trova la porta

52’ MIRACOLO DI SKORUPSKI - Belotti vede il taglio di Zaza e lo serve alla perfezione: l'ex Valencia calcia di prima intenzione, ma sulla traettoria si frappone il portiere rossoblù che devia in angolo

57’ PAREGGIO DEL TORINO - Prodezza di Mandragora da fuori area di controbalzo! 1-1 al Dall'Ara.

Il migliore in campo

Rolando MANDRAGORA - Un capolavoro che vale doppio se si pensa che segna di destro lui che è mancino. Chapeau

Il peggiore in campo

Simone VERDI - Molto ispirato nei primi minuti, ma poi macchia la sua gara con la sanguinosa palla persa sull'1-0 del Bologna. Si perde spesso anche nelle cose più semplici

Le pagelle

Mihajlovic: "Una questione di soldi. Vadano a farsi il loro campionato"

Serie A Torino-Roma, le pagelle: Zaza che impatto, Belotti gran cuore 18/04/2021 A 18:45