"La più brutta Juventus di questa prima parte di stagione. Chiedo scusa ai tifosi a nome mio, in primis. Nulla da aggiungere". Leonardo Bonucci, da capitano, ci mette la faccia dopo il pesantissimo 3-0 inflitto ai bianconeri dalla Fiorentina nell'anticipo della 14esima giornata. I suoi compagni per ora hanno preferito restare, invece, in silenzio. Il primo ko in campionato (i bianconeri avevano raccolto sei vittorie e altrettanti pareggi perdendo solo in Champions con il Barcellona) rischia di avere ripercussioni sulla lotta Scudetto, con Milan e Inter che - in caso di vittoria - andrebbero rispettivamente a +10 e +9, anche se la squadra di Pirlo dovrà recuperare il match con il Napoli.

Bonucci è fra chi ha sofferto di più nel match contro la Fiorentina. Serataccia con e senza palla. Tiene in gioco Vlahovic per lo 0-1, sbaglia in appoggio e finisce nelle azioni degli altri due gol. Adesso è necessario voltare pagina, con la Juventus che tornerà in campo il prossimo 3 gennaio contro l'Udinese. Poi il 6 il big-match a San Siro contro il Milan.

La pagella di Leonardo Bonucci in Juventus-Fiorentina - Una serata imbarazzante per il centrale della Juventus che ne combina veramente di ogni sia sui singoli episodi (dormita sul gol, palle perse in uscita da ultimo uomo, la palla rubata da Ribery), che nell’uno contro uno, dove è umiliato da Vlahovic. Veramente una serataccia. Voto 4.

