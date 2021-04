Ceferin, di esclusione Repubblica, infatti, 11 club della nostra Serie A avrebbero richiesto sanzioni per Juventus, Milan e Inter, le tre grandi che erano pronte a lasciare il campionato per “abbracciare” il Dalle minacce di, di esclusione dalle Coppe europee , alla richiesta di sanzioni da parte di metà delle squadre del campionato. Secondo, infatti,della nostra Serie A avrebbero, le tre grandi che erano pronte a lasciare il campionato per “abbracciare” il progetto della SuperLega . Questi 11 club avrebbero mandato una lettera al presidente delle Lega Calcio, Paolo Dal Pino, con la precisa richiesta di sanzionare Juve, Milan e Inter.

Classifiche e risultati

Serie A Lazio-Torino, c'è la data: si recupera il 18 maggio UN' ORA FA

A firmare il documento sono state Roma, Torino, Bologna, Genoa, Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Benevento, Crotone, Parma e Cagliari, mentre si sono tirate fuori Napoli, Lazio, Fiorentina, Atalanta e Hellas Verona che pur avevano protestato con forza nei giorni precedenti.

Analizzare i gravi atti posti in essere dai club e dai loro amministratori e le relative conseguenze

Questo l'oggetto della lettera degli 11 club che, stranamente, erano anche quelli che appoggiavano l'ingresso dei fondi di investimento in una media company per l'assegnazione dei diritti televisivi. Una polemica, quindi, che viene da lontano, con questi club che ora vogliono farla pagare alle tre grandi. Non si ha ancora il testo della lettera mandata a Dal Pino, per capire se le sanzioni richieste siano solo economiche o anche sportive. Non resta che attendere l'evolversi della situazione, non mancherà sicuramente la battaglia.

Dal Pino: "Fondi? Qualcosa di unico in un momento drammatico"

Serie A Parma-Crotone 3-4, le pagelle: brilla Ounas, Simy implacabile 3 ORE FA