Quarta vittoria esterna per il Benevento di Filippo Inzaghi. Alla Sardegna Arena succede tutto nel primo tempo: dopo la deviazione vincente a un colpo di testa di Pavoletti al 20', l'ex Sau e Tuia la ribaltano in 3', al 41' e al 44'. Nella ripresa il Cagliari, con Nainggolan in campo per 81', non riesce più a rendersi pericoloso. Nona partita consecutiva senza vincere per Di Francesco, che resta a 14. Vola a quota 21, invece, la Strega di Filippo Inzaghi, che comincia a sognare l'Europa.

Cagliari-Benevento Credit Foto Getty Images

Il tabellino

CAGLIARI-BENEVENTO 1-2

Cagliari (4-3-2-1): Cragno; Zappa, Ceppitelli (77' Pisacane), Walukiewicz, Tripaldelli (68' Simeone); Caligara (46' Sottil), Marin, Nandez; Nainggolan (81' Pereiro), João Pedro; Pavoletti. All.: Di Francesco.

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Improta, Tuia (90' Maggio), Glik, Barba; Hetemaj (89' Dabo), Schiattarella, Ionita; R. Insigne (72' Foulon), Sau (75' Caprari); Lapadula (76' Di Serio). All.: F. Inzaghi.

Arbitro: Eugenio Abbattista di Molfetta.

Gol: 20' João Pedro (C), 41' Sau (B), 44' Tuia (B).

Assist: Pavoletti (C, 1-0), Schiattarella (B, 1-1), Improta (B, 1-2).

Note - Recupero: 3+6. Espulso: 86' Nandez (C) per doppia ammonizione. Ammoniti: Caligara, Schiattarella, Caprari, Improta, Sottil, Pisacane.

Classifiche e risultati

La cronaca della partita in 9 momenti chiave

2' - GOL ANNULLATO A PAVOLETTI! L'attaccante rossoblu, su assist di Nainggolan, insacca di testa scontrandosi con Montipò, che resta stordito a terra.

15' - LAPADULA LANCIA SAU DAVANTI A CRAGNO! L'attaccante ex di turno conclude morbido in diagonale ma senza precisione!

19' - PRODEZZA DI NAINGGOLAN! L'ex Inter calcia da centrocampo con Montipò fuori dai pali: il portiere del Benevento riesce a indietreggiare e a mandare in calcio d'angolo!

20' - GOL DEL CAGLIARI CON JOÃO PEDRO! Sugli sviluppi del corner battuto da Marin, colpo di testa schiacciato da Pavoletti e deviazione sottoporta, quasi impercettibile, di João Pedro: 1-0!

Joao Pedro in Cagliari-Benevento Credit Foto Getty Images

41' - GOL DEL BENEVENTO CON SAU! Straordinario assist morbido di Schiattarella per l'attaccante ospite, che sfugge a Walukiewicz e, in volée, insacca alla sua ex squadra: 1-1!

44' - GOL DEL BENEVENTO BENEVENTO CON TUIA! Colpo di testa vincente del difensore su cross perfetto, dalla destra, partito dal mancino di Improta: palla che cilpisce il palo interno, prima di oltrepassare la linea di porta! Ed è 1-2, gara ribaltata in nel giro di tre minuti!

Cagliari-Benevento, Serie A 2020-2021: Alessandro Tuia (Benevento) esulta dopo il gol dell'1-2 (Getty Images) Credit Foto Getty Images

52' - NANDEZ DENTRO, IN CONTROPIEDE, PER MARIN! Il croato, tuttavia, perde il tempo del tiro e una ghiotta occasione da gol!

79' - GRAN CONTROPIEDE DI CAPRARI! Palla al centro dell'area piccola per l'accorrente Di Serio che, però, non trova il tocco vincente. Decisiva una deviazione di Cragno!

90'+6 - SIMEONE SUL LUNGO RINVIO DI CRAGNO! Montipò si fa trovare preparato neutralizzando in due tempi!

MVP

Schiattarella. Regista da sogno per Filippo Inzaghi. Incredibile quanto l'ex SPAL sia cresciuto da quando ha iniziato a vestire la maglia della Strega. La palla scodellata per Sau, in occasione dell'1-1, è davvero da palati fini.

Fantacalcio

PROMOSSO - Tuia. Chi l'ha schierato in sede di fantacalcio avrà senz'altro svoltato, in questa giornata: suo il colpo di testa vincente che ha deciso il match al 44'. Pomeriggio indimenticabile anche per il centrale difensivo giallorosso, al primo centro in Serie A. Riscatta la prova rivedibile contro i rossoneri, in cui provocò il rigore rossonero con fallo su Rebic.

BOCCIATO - Nandez. A parte un contropiede ben giostrato a inizio ripresa, il suo atteggiamento è inutilmente nervoso e indisponente. L'ex Boca finisce poi per essere espulso all'86' dopo aver più volte irriso l'arbitro Abbattista.

