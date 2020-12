Dopo la cocente delusione dell'eliminazione dalla Champions, gli uomini di Conte rispondono "presente" in campionato e si riportano a solo due lunghezze dal Milan capolista, impegnato stasera a San Siro contro il Parma. Alla Sardegna Arena il Cagliari si porta in vantaggio con Sottil, la ripresa, però, è tutta nerazzurra. Barella pareggia al 77', D'Ambrosio (appena entrato) completa la rimonta all'84' e Lukaku cala il tris nel recupero. Tutto quello che serviva all'Inter: una botta di adrenalina e tre punti su un campo difficile.

--- Le pagelle del Cagliari ---

Alessio CRAGNO 6 - Nel primo tempo para l'imparabile: due diagonali di Lukaku e Sanchez e un colpo di testa del cileno. Nella ripresa malino: ha responsabilità sul gol di Barella (rinvio maldestro di pugno su corner) e su quello di D'Ambrosio (uscita in ritardo)

Paolo FARAGO' 6,5 - Contiene bene prima Perisic poi Hakimi e si propone spesso in attacco. Gara ben interpretata (dal 68' KLAVAN 5 - Si perde D'Ambrosio sull'1-2)

Sebastian WALUKIEWICZ 6 - Annulla Lukaku fino al 92'

Andrea CARBONI 5,5 - Fatica molto con Lukaku che fa quello che vuole sfruttando lo strapotere fisico (dall'89' SIMEONE S.V.)

Charalampos LYKOGIANNIS 5,5 - Darmian e Sanchez sono due ossi duri: dalla sua parte arriva il cross dell'1-2

Razvan MARIN 5 - Travolto dal dinamismo di Barella e Brozovic. Invisibile

Marko ROG 6 - Un gladiatore nella mediana rossoblù con interventi ruvidi, ma puntuali. Bella sfida con Barella

Gabriele ZAPPA 6,5 - Partecipa al gol di Sottil e serve l'assist del potenziale 2-0 a Pavoletti. Sliding doors

JOAO PEDRO 5,5 - In lento recupero dall'infortunio come contro l'Hellas. De Vrij lo argina e lui scompare

Riccardo SOTTIL 7 - Il gol più importante della sua carriera (e che gol!), il secondo del suo campionato. Sempre più decisivo in assenza di Simeone (dal 68' NANDEZ 5,5 - Non riesce ad entrare in partita)

Leonardo PAVOLETTI 5 - Un errore allo scadere del primo tempo che costa carissimo. Non da lui (dal 75' CERRI 5,5 - Si divora il 2-2 nel finale)

All. Eusebio DI FRANCESCO 6 - Il suo Cagliari si conferma un avversario ostico. I rossoblù mettono sott'acqua l'Inter per più di un'ora, ma cedono nel finale come contro lo Spezia. Con i recuperi di Nandez, Simeone e Godin qualcosa cambierà.

--- Le pagelle dell'Inter ---

Samir HANDANOVIC 6 - Poteva fare qualcosina di più sul tiro di Sottil. Per il resto ordinaria amministrazione

Milan SKRINIAR 6 - Preciso sia in copertura che in fase di impostazione. Beffato da un rimpallo in occasione dell'1-0 cagliaritano

Stefan DE VRIJ 6,5 - Deviazione salvifica su una conclusione a botta sicura di Pavoletti

Alessandro BASTONI 6 - Dalla sua parte Zappa e Marin non passano. Meno generoso in attacco rispetto ad altre volte (dal 72' LAUTARO MARTINEZ 6,5 - Partecipa alla remuntada dando velocità e imprevedibilità)

Matteo DARMIAN 6,5 - In costante proiezione offensiva, sforna una quantità industriale di cross tutti di pregevole fattura (dal 57' YOUNG 6 - Punta spesso il fondo e arriva facilmente al tiro)

Nicolò BARELLA 7,5 - Nel primo tempo cerca l'eurogol di mezza rovesciata. Nella ripresa sale in cattedra nella sua terra: gol e assist da manuale. L'uomo partita della Sardegna Arena

Marcelo BROZOVIC 6,5 - Fa densità in mezzo al campo, dà solidità al reparto come sempre sbagliando pochissimo

Christian ERIKSEN 5,5 - Si rivede, più da interno di centrocampo che trequartista. Tra Serie A e Champions parte titolare per la prima volta dal 31 ottobre (nelle ultime otto partite ufficiali aveva giocato 15 minuti in totale). Inizia bene, con entusiasmo e voglia. Poi si spegne, un po' come tutti i suoi compagni nella parte centrale del match. Conte lo toglie poco prima dell'ora di gioco (dal 57' SENSI 6 - Guadagna il corner dell'1-1 di Barella. Per ora basta e avanza)

Ivan PERISIC 5 - Innocuo e irritante. Si sveglia solo dopo il vantaggio di Sottil con un diagonale sul fondo (dal 46' HAKIMI 6 - Entra confuso e poco concreto. Lascia il campo per un problema fisico - Dall'83' D'AMBROSIO 7 - Solita zampata appena entrato. L'uomo in più di Conte)

Romelu LUKAKU 7 - Primo tempo non indimenticabile: pronti-via spreca un cioccolatino di Eriksen, e sbaglia diverse sponde. Nella ripresa la metamorfosi: esce il suo strapotere fisico e il sacrificio per il collettivo. Mette la ciliegina sulla torta con un coast-to-coast a porta vuota

Alexis SANCHEZ 6,5 - Ci prova in tutti i modi: di testa, di destro e di sinistro. Sempre un pericolo per Cragno

All. Antonio CONTE 6,5 - Serviva, eccome se serviva una vittoria del genere. La voglia di rivalsa nel primo tempo si è confusa con imprecisione e tensione, nel finale a mente libera (e con i cambi giusti) la sua Inter si è divertita. Mercoledì ci sarà il Napoli: un test importantissimo

